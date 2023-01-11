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Büyük Fırsat Kaçıyor! Ünlü İsim Kripto Paralar Buraya Gidecek Diyor!

Kripto para yatırımcılarını bundan sonra neler bekliyor? Ünlü analist hangi konuda uyardı?
22:40
11 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yazı hazırlandığı sırada kral kripto para birim 17.500 dolarda bulunuyor ve bir sonraki direnç seviyesi olan 17.600 dolara doğru gidiyor. 15 dakikalık tek mumda 17.600 dolar sınırına dayanan Bitcoin fiyatı diğer kripto paralarda da ralliyi tetikledi. Özellikle son dakika olarak verdiğimiz AVAX fiyatı, haber paylaşıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra çift haneli arttı. AVAX ekosistemindeki altcoinlerin de pozitif ayrıştığı görülüyor.

Kripto Paralar 2023

Popüler kripto para analisti Rekt Capital, 11 Ocak’ta attığı bir tweet’te BTC/USD’nin bu yıl “makul bir yükseliş” görebileceğini öngördü. Bitcoin‘in dört yıllık piyasa döngülerini halving layları etrafında analiz eden Rekt Capital, 2023’ün bir sonraki “dibe vuran mum” için son tarih olduğuna dikkat çekti. Bir sonraki halving 2024 yılında gerçekleşeceğinden, önümüzdeki on iki ay içinde bir taban fiyat görülmesi ve ardından etkinlik yaklaştıkça bir ralli yaşanması bekleniyor. Böylece 2024 Bitcoin’in mevcut döngüsündeki dördüncü, 2023 ise üçüncü mumu oluşturuyor.

Rekt Capital şunları söyledi;

“Mum 3, BTC Dört Yıllık Döngüsünde Dibe Vuran bir Mumdur. Ancak yine de iyi bir yükseliş sağlayabilir. 2015’teki 3. Mum +%234’lük bir hareket gördü. 2019’daki 3. Mum +%316’lık bir ralli gördü. 2023’teki 3. Mum, çoğu kişinin düşündüğünden daha güçlü bir yükseliş görebilir.”

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Analistin görüşüne göre birçok yatırımcı büyük fırsatı kaçırıyor. Halen birçok altcoin son dip seviyelerinin yaklaşık %20 üzerinde ve fazla uzaklaşmış değil. Üstelik yarın açıklanacak ABD enflasyon verisinin öncü göstergeleri bize düşük bir enflasyon rakamı açıklanabileceğini söylüyor. Pazartesi gününden bu yana Genesis gibi FUD’lara rağmen piyasanın yaşadığı yükselişin bir sebebi de aslında buydu. Ancak yine de zincirleme iflaslar tamamen bitmediği için piyasa daha büyük bir çöküşten önce short pozisyonları temizliyor olabilir. Peki tüm bu korku ve panik ne zaman bitecek? Veya korku ve panik bittikten sonra Bitcoin fiyatı bu seviyelerde mi olacak? Geçmiş döngülere baktığımızda korku tam olarak bittiğinde piyasa bunu büyük ölçüde fiyatlamaya başlamış oluyor. Eğer dipten satın alma gibi bir endişeniz yoksa izle gör stratejisine sadık kalma en iyi seçenek olabilir.

Yarın 16:30’da açıklanacak enflasyon ve işsizlik verilerinin volatiliteyi daha da artırması bekleniyor. Kripto para yatırımcıları önümüzdeki saatlerde daha büyük fiyat hareketleri (düşüş/yükseliş) görebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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