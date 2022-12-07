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  •   Büyük Endişe! DOGE Efsanesi Sona Erebilir! 3 Analistten Aralık Ayı Fiyat Tahmini Geldi!

Büyük Endişe! DOGE Efsanesi Sona Erebilir! 3 Analistten Aralık Ayı Fiyat Tahmini Geldi!

Dogecoin (DOGE) yatırımcının odak noktası olmaya devam ederken, önde gelen analistler Aralık ayına yönelik tahminlerini paylaştı. 
18:00
7 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dogecoin (DOGE) yatırımcının odak noktası olmaya devam ederken, önde gelen analistler Aralık ayına yönelik tahminlerini paylaştı.

Twitter Coin vs Dogecoin: DOGE Topluluğu Endişeli!

Dogecoin, dokuzuncu yılını kutluyor.  DOGE,  o zamandan beri hem kullanım alanı hem de fiyat olarak büyük başarılara imza attı. Tesla CEO’su Elon Musk sayesinde sürpriz ralliler yapan DOGE, yatırımcının odak noktası olmaya devam ediyor. Forbes’un haberi,  Twitter’ın ‘Twitter Coin’ isimli yeni bir kripto para üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, bunun Dogecoin için zorlu bir rekabet oluşturabileceğine inanıyor. Dogecoin topluluğu, Elon Musk’ın DOGE’u Twitter’daki ödemeler için kabul etmesini bekliyor. DOGE bir meme coin olarak dokuzuncu yıl dönümünü kutlarken, Forbes Twitter’ın kendi projesiyle ilgili yeni gelişmeleri bildirdi. Yazılım uzmanları Forbes’a, Musk’ın ekibinin oyunun kurallarını değiştiren yeni bir özellik üzerinde çalıştığını söyledi. Twitter CEO’su tarafından hangi kripto para biriminin seçileceğine dair spekülasyonların ortasında, sosyal medya platformu  “Twitter Coin” isimli bir altcoin geliştiriyor olabilir.

Twitter kodu, potansiyel “Twitter Coin”in geliştirilmekte olduğunu ve bunun, sosyal medya uygulamasındaki ödemeler için mevcut en iyi adaylar olan Bitcoin  Dogecoin ile rekabet edebileceğini gösteriyor. Kod yazılım uzmanı Nima Owji, takipçilerine Twitter’ın kendi kripto para projesi üzerinde çalıştığını iddia etti. Owji, platformda içerik oluşturuculara bahşiş vermek için bir seçenek olarak “token’ları” gösteren bir Twitter ara yüzünün ekran görüntülerini paylaştı. Elon Musk, kendini Dogefather ilan etmişti. DOGE topluluğu, Twitter Coin konusunda endişeli görünüyor. Musk, Twitter’da ödeme fikrini destekledi. Musk, bir Twitter space yayınında iki milyon dinleyiciye Çin’in sosyal platformu WeChat’in Twitter’ın sahip olması gereken birçok işlevselliğe sahip olduğunu söyledi. Twitter’ın kripto paraları ödeme yöntemi kabul etmesi, büyük olasılık.

DOGE, Aralık’ta Bu Seviyelere Ulaşabilir!

Önde gelen platformlardan Changelly’deki uzmanlar, Dogecoin fiyatının yükseliş potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Analistler, DOGE için  Aralık’ta 0,109989 dolarlık bir hedef belirledi. Diğer bir önemli platform olan Crypto Instant’taki analistler, Dogecoin fiyatının  maksimum 0,109989 dolara ulaşacağına inanıyor. DOGE, an itibariyle 0.096078 dolardan işlem görüyor.

FTXStreet analistlerine göre, DOGE‘ta teknik görünüm, iyi görünüyor.  Ekim’in 4. haftasında çok yıllı düşüş trendini kırdıktan sonra Dogecoin, art arda 0,089930 dolar ve 0,070530 dolarlık destekle bir yükseliş trendi başlattı. Uzmanlar,  Aralık’ta DOGE fiyatının toparlanacağını söylüyor.

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