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Dogecoin (DOGE) yatırımcının odak noktası olmaya devam ederken, bir sonraki mucizenin gerçekleşeceğine dair umutlar tazeliğini koruyor.

Dogecoin, İlk 3’e Girdi!

DOGE‘deki yüksek volatilite, genellikle yatırımcıların portföylerinin istikrarı için bir tehdit oluşturur. Ancak Meme coin’de son dönemlerde meydana gelen %120’lik ralli, DOGE’nin piyasadaki konumunu sağlam bir zemine oturttu. Analitik şirketi IntotheBlock’tan alınan güncel veriler, 10 milyar doları aşan piyasa değeriyle DOGE’nin en kârlı varlıklar arasında 3.sıraya yerleştiğini ortaya koyuyor. Dogecoin, Ekim ve Kasım aylarında muazzam bir performans sergilemesine rağmen son günlerde değer kaybediyor. DOGE fiyatı iki hafta içinde 14 sentten 7 sente düştü.

DOGE yerel destek seviyesinden sıçramasına rağmen Aralık ayının başından bu yana düşüş trendinde hareket etmeye devam etti. Şaka olarak ortaya çıkan DOGE, bu süreçte büyük başarılara imza attı. 2013’ten beri piyasada olan meme coin, yatırımcının odak noktası olmaya devam ediyor. CoinMarketCap’e göre DOGE, 8 yıl önce DOGE’nin toplam değeri yaklaşık 19 milyon dolardı, bugün ise 12 milyar dolara yaklaştı. Ayrıca DOGE, şu anda sekizinci sırada yer alıyor. BitShares (BTS), MaidSafeCoin (MAID), NXT, Peercoin (PPC) ve Counterparty (XCP) gibi projeler bile ortadan kaybolurken, DOGE ayakta kalmayı başardı.

Yeni Bir ‘Musk Etkisi’ Bekleniyor!

Dogecoin’in zincir üstü faaliyeti biraz sakin bir dönemden geçiyor. IntoTheBlock’a göre ağdaki günlük ortalama işlem sayısı 21.750 civarında. Bununla birlikte, bu rakam, geçen yıl bu zamanlar seviyesine oldukça yakın. Bu da ekosistemdeki istikrara işaret ediyor. Ayrıca, DOGE tutan toplam adres sayısı şu anda 4,17 milyon. Kritik metrik, Şubat ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4,55 milyondan %8,3 düştü. Geçen hafta yeni adreslerde %21’lik hafif bir artış oldu. Günlük aktif adresler, son yedi gün içinde neredeyse %9 arttı. Günlük işlem hacmi şu anda 12 milyar DOGE olup, bu yedi günlük ortalama olan 15 milyardan biraz daha düşük.

DOGE fiyatı, bu Cuma günü piyasalar kızıla bürünürken gün içinde %2 kaybetti. DOGE an itibariyle 0,085 dolardan işlem görüyor. DOGE, son iki haftadır düşüş eğilimi gösteriyor ve bu dönemde neredeyse %16 değer kaybetti. DOGE Mayıs 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,731 $’dan şu anda %88,2 düştü. Dogecoin topluluğu, Elon Musk’ın Twitter’da DOGE ödemelerini etkinleştireceğini umuyor. Önde gelen analitlerden Martın Young’a göre, DOGE’nin bir sonraki rallisi yine Musk etkisi ile ortaya çıkabilir.