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Kripto para balinaları piyasalarda yaşanan son yükselişin ardından adeta coştu. Kısa süre önce birkaç işlemde dünyaları aldılar. On milyonlarca dolarlık altcoin alımı yapan balinalar popüler kripto paranın işlem hacmini de önemli ölçüde artırdı. Daha önce balinalar bu denli büyük ilgi gösterdiği için bu kripto para ATH seviyesine doğru yürümüştü.

Altcoin Balinaları

Kripto paraların yükselişi eğer devam etmezse en fazla üzülen traderlardan biri bu balinalar olacak. Shiba Inu’ya olan ilgi yeniden canlandı ve Shiba Inu birikimi durmak bilmiyor. 37,46 milyon dolar değerindeki 3,37 Trilyon SHIB daha yeni ortaya çıkan bir balina tarafından yutuldu. Whale Alert geçtiğimiz günlerde yepyeni bir Balina’nın tek bir güçlü işlemle 37.460.553 dolar değerinde 3.377.867.790.724 (3,37T) SHIB topladığını bildirdi.

Bu, günün en büyük ikinci işlemi olarak kabul edilmektedir. Daha önce de iki devasa işlemde 43.188.941 dolar değerinde inanılmaz bir şekilde 3,94 Trilyon SHIB alınmıştı. Shiba Inu balinaları tarafından birkaç saat içinde iki ayrı işlemle 80.649.494 dolarlık 7,31 trilyon SHIB biriktirildi.

SHIB Geleceği

Bu akıl almaz SHIB birikiminin ardındaki neden bilinmiyor, ancak perde arkasında bazı gelişmelere işaret ediyor. Bu, çok beklenen Shibarium lansmanıyla ilgili olabilir. Bu lansman yeni bir boğa koşusunun başlangıcı olabilir. Ancak, Shiba Inu Balinalarını neyin harekete geçirdiğini yalnızca zaman gösterecek. Dahası, Shiba Inu 24 saatlik hacmi %102,79 artışla 710.664.376 dolara yükseldi.

Özellikle Ethereum balinalarının en gözde varlıklarından biri uzun süredir SHIB oldu. İlk 10’daki sıralamada sürekli yer alan popüler meme token geçtiğimiz yıl birçok cüzdanın milyoner olmasını sağladı. Sadece 2021 Nisan ayında bile SHIB alanların kazancı 1000x’i aştı. SHIB sadece bir meme token olmanın da ötesine geçerek aynı zamanda kendi ekosistemini inşa çabasında olduğu için farkını ortaya koyuyor. Bugüne kadar meme tokenler arasında Dogecoin’i piyasa değeri bakımından kısa süreliğine de olsa geçebilen tek altcoin SHIB oldu. Dogekiller unvanının hakkını veren tek meme token olduğu için SHIB Token her segment yatırımcıdan büyük ilgi görüyor.