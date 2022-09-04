Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance ülkelerle iyi ilişkiler geliştiriyor. Geçtiğimiz yıl boyunda dev borsanın birçok ülkedeki düzenleyiciler yaşadığı sorunlar gündemdeydi. CZ artık yasalara uyum ve lisanslar konusunda proaktif bir yaklaşım izleyeceklerini söyledi ve ardından bu tarz haberler azalmaya başladı.

Binance ve Devletlerle Durumu

Binance borsasının hali hazırda resmi bir merkezi bulunmuyor. Ancak dünyanın dört bir yanında irtibat ofisleri hatta yerel şirketleri var. Örneğin Türkiye’de Binance TR olarak BN Teknoloji A.Ş tarafından temsil ediliyor. CZ önceki haftalarda yaptığı bir açıklamada her ülkeye özel borsa açmanın likidite sorunları doğuracağını ve global borsalardaki işlem tahtalarının daha büyük volatiliteleri önlemek için varlığını devam ettirmesi gerektiğini söyledi. 2017 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden Binance tüm dünyadaki kullanıcılarına kapısını açmıştı.

Ancak her ülkenin kendi düzenleyici politikaları ve bu borsanın bu hizmeti vermesi için alması gereken lisansları bulunuyor. Binance bir süre bunlar göz ardı ederek dünya genelinde önemli bir büyüme yakaladı. Nitekim son 2 yıl haricinde az sayıda devlet bu durumu problem ediyordu. Fakat şimdi, Binance her ülkeyle iyi ilişkiler geliştirerek gerekli yasal prosedürlere uygun biçimde faaliyetlerini yürütmenin mücadelesini veriyor. Bunun için hukuk birimindeki ekibini onlarca kat artırdı ve çalışmalarına ivme kazandırdı.

Nijerya ve Binance

Nijeryalı yetkililer ve kripto para platformu Binance Holdings Ltd., girişimcilerin Batı Afrika ülkesinde blockchain teknolojisini hızlı bir şekilde takip etmesine yardımcı olacak bir dijital ekonomik bölge kurmak için görüşmelerde bulunuyor. Nijerya İhracat İşleme Bölgeleri Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre ortaklık, Dubai’nin yaptığı “Dubai sanal serbest bölgesine benzer” bir dijital merkeze dönüşecek.

Afrika’nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya oldukça fazla genç nüfusa sahip. Bunların önemli bir kısmı da kripto paralar ve onun getirdiği teknolojiyle yakından ilgileniyor. Kripto paralar Nijerya gibi maddi sıkıntılarla boğuşan halklar arasında bir kurtarıcı olarak yayılmaya devam ediyor. Nitekim kripto paralardaki düşüşe rağmen Nijeryalılar diğer ülkelere göre kripto paralar daha fazla ilgi gösterdi.

Blockchain teknolojisine inanan Nijerya devleti ise vatandaşlarını kalkındırabilmek için erken dönemde bu alana yatırım yapmak istiyor. Teknoloji, dünyanın her yerinde sosyal statünüz ne olursa olsun size avantaj sağlar. Örneğin Kuzey Kore’de bile yazılım, bilgisayar mühendisleri oraya göre daha özgür bir hayat sürüyor. Veya halkının önemli bir kısmıı fakir olan Hindistan birçok teknoloji devine üst düzey yöneticiler transfer etti. En bilineni Google CEO’su Sundar Pichai’dir. ABD devam eden gücünü inovasyona verdiği desteğe borçlu, eğer gelecekte blockchain teknolojisi ve kripto paralarla büyüyen bir Nijerya görürsek bu şaşırtıcı olmayacaktır.