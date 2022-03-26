Kripto para piyasasının popüler bir analisti Bitcoin, Ethereum ve altcoin’lerde çok ciddi düşüşler beklediğini dile getirdi.

Kripto para birimlerindeki toparlanmaya rağmen bazı analistler Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve diğer bazı altcoin’lerde kısa vadede düşüşler olabileceğini düşünüyor. Piyasanın popüler analistlerinden olan Capo da kripto para piyasasında yükseliş için hiçbir neden olmadığını ve Nisan ayında büyük bir düşüş beklediğini ifade ediyor.

Capo Yatırımcıları Uyardı!

Capo yaptığı açıklamalarda, BTC‘nin 12 saatlik zaman diliminde büyük bir simetrik üçgen modelinden düşmesini ve 21.000 ila 23.000 dolar arasında bir hedef fiyata ulaşmasını beklediğini ifade etti.

Analizi için Elliott Wave teorisini kullanan yatırımcı, Bitcoin’in ana direnç seviyesinin 45.000 ile 46.000 dolar arasında olduğunu ifade ediyor. Lider kripto para birimi ise 45.000 dolar bandında bir red ile karşılaştıktan sonra 44.000 dolarlık seviyelerden işlem görmeye devam ediyor.

Ethereum ve Diğer Altcoin’ler

Analist Bitcoin’in yanı sıra Ethereum’u da değerlendirdi ve ETH’nin 2200 do9lar bandındaki desteği kırması halinde 1.100 ile 1.300 dolara kadar gerileyebileceğini ifade etti. Ethereum yazının yayına hazırlandığı sırada 3.000 dolar üzerinde işlem görüyor ve Capo’nun hedeflerinin gelmesi %50’den fazla düşüş yaşanabileceği anlamına geliyor.

Buna ek olarak Capo, Terra (LUNA) için de düşüş beklediğini ifade ediyor. Zaten BTC ve ETH’nin gerilediği bir piyasada altcoin’ler de düşeceği için Capo’nun bu beklentisi şaşırtıcı değil. Capo, 40 ile 45 dolara kadar gerileme beklediği LUNA’da 104 doların üzerine çıkılması halinde bu tezinin geçersiz olacağını da ifade ediyor.

Öte yandan analist, Fantom’da da (FTM) düşüş yaşanabileceğini ve son zamanlardaki toparlanmada elde edilen kazançların kaybedilebileceğini ifade ediyor. Analiste göre FTM’de boğa görünümü bozuldu ve 0,60 dolara kadar gerileme görülebilir. FTM şu anda 1,3 dolar üzerinde işlem görüyor.

Son olarak analist Cardano’da da düşüş hedeflerini verdi. Analist ADA’nın 0,15 dolara kadar geriledikten sonra 2,58 dolara yükseleceğini ifade ediyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.