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Kripto para piyasaları üzerinde hakim olan kara bulutlar etkisini arttırmaya devam ediyor. Reuters’den elde edilen verilere göre Goldman Sachs Group Inc’in (GS.N) zor bir ekonomik ortamda yol almak için binlerce çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.

Goldman Sachs’da İşten Çıkarma!

İşten çıkarmalar ve anlaşmaların azalması Wall Street’te işlerin karıştığının son işareti. Yatırım bankacılığı gelirleri bu yıl, bankacıların büyük maaş zamları aldığı gişe rekorları kıran 2021’den keskin bir dönüşe işaret ederek, birleşmeler ve hisse arzlarındaki yavaşlamanın ortasında düştü. Goldman Sachs, pandemi sırasında önemli sayıda personel ekledikten sonra üçüncü çeyreğin sonunda 49.100 çalışana sahipti. Reuters kaynaklarına göre Goldman Sachs, çalışan sayısının pandemi öncesi seviyelerin üzerinde kalacağı söyleniyor.

Elde edilen verilere göre, şirketin işgücü 2019 yılının sonunda 38.300 seviyesindeydi. Ayrıca belirtilen kaynaklar, işten çıkarmalardan etkilenecek çalışan sayısının hala tartışıldığını ve ayrıntıların gelecek yılın başlarında netleştirilmesinin beklendiğini öne sürdü. Reuters’in konuya hakim olan başka bir kaynağı ise bankanın bu yıl yıllık ikramiye havuzunda keskin bir kesinti yapmayı düşündüğünü ileri sürdü. Reuters Ocak ayında konuyla ilgili doğrudan bilgisi olan kişilere atıfta bulunarak, bunun 2021’de en iyi performans gösteren yatırım bankacıları için %40 ila %50’lik artışlarla çeliştiğini bildirmişti.

GS Hisselerinde Düşüş

Wells Fargo’da bankacılık analisti olan Mike Mayo Goldman Sachs hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Goldman Sachs’ın özellikle patlama dönemlerinde üst düzey yöneticilere özel ödüller sağladığı bir yılın ardından, maliyetlerinin de gelirleri kadar değişken olduğunu göstermesi gerekiyor. Goldman Sachs’ın artık işler o kadar iyi olmadığında da aynısını yapabileceğini ve Wall St.’nin ‘öldürdüklerini yerler’ şeklindeki eski atasözünü yaşadıklarını göstermesi gerekiyor.

Öğleden sonraki işlemlerde şirketin hisseleri, sırasıyla %0,6 ve %1,3 oranında düşen JPMorgan & Chase Co (JPM.N) ve Morgan Stanley (MS.N) hisselerinin yanı sıra %1,3 oranında bir gerileme yaşadı. Goldman hisseleri bu yıl neredeyse %10 oranında düştü. Ancak, geçtiğimiz yıldan bugüne %24 oranında düşen daha geniş S&P 500 banka endeksini (.SPXBK) geride bıraktı.