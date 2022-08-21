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Bu Seviyelere Hazır Olun! Ethereum (ETH) Yatırımcıları Dikkat!

Ethereum ve altcoin yatırımcıları bu seviyeleri yakından izlemeli. En büyük altcoin için kırılma bekleniyor.
22:10
21 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük altcoin olan Ethereum yazı hazırlandığı sırada 1.630 dolardan alıcı buluyor. Altcoin kralı birkaç günlük kayıplarının ardından bugün %1,3 oranında yükseldi. Bitcoin ise yeniden 21.400 doların üzerinde bir fiyattan alıcı buluyor. Kripto paraların toplam değeri tekrar 1 trilyon dolar sınırında ve Ethereum’un piyasa hakimiyeti %19,3’e geriledi. Aynı dönemde Bitcoin dominasyonu %40’ın altına düştü.

Ethereum (ETH)

Yaklaşan Merge öncesi 2.000 doları aşan fiyat Ethereum yatırımcılarını fazlasıyla heyecanlandırmıştı. Ethereum ekosistemindeki birçok altcoin yine aynı sebepten çok kısa zaman dilimlerinde %100’ü aşan kazançlar gördü. Ancak Bitcoin’in 25.000 dolar üzerinde kalıcı olamayışı tüm piyasayı aşağıya çekmeye yetti. İlerleyen günlerde Bitcoin’in 19.000 dolar desteğini test etme ihtimaliyle ilgili uyarıyı bugün yayınlamıştık.

Haziran ortasından ağustos ayına kadar %101 oranında artan ETH fiyatı 2.000 dolarda yerel tepe noktasını oluşturdu. Ayrıca, bu boğa koşusu sırasında Ethereum birçok geri çekilmeye şahit oldu. Bu geri çekilmeler yükseliş momentumunu artırdı.

Ethereum (ETH) Fiyat Tahmini

14 Ağustos’ta, ETH fiyatı 2000 dolarlık direnç seviyesinden geri döndü ve bu da geçmişteki ara düzeltmelere benziyor. ABD Merkez Bankası’nın etkili bir üyesi Eylül ayında 75bp faiz artışının mümkün olduğunu açıkladı ve ardından kayıplar başladı. FOMC tutanaklarına göre 50bp makul görünüyordu ve piyasa beklentisi %60 oranında buraya kaymıştı. FED tarafından gelen 75bp açıklaması son yedi gün içinde ETH fiyatının %21 değer kaybederek 1.775 doların altına sarkmasına neden oldu. Birçok altcoin haftalık bazda asgari bu kadar kayıp yaşadı.

Kısa süre önceye kadar 1.600 dolar seviyesinin direnç olarak çalışması bekleniyordu. Ancak yazı hazırlandığı sırada ETH bu bölgeyi rahatça kazandı. Alıcıların şimdilik 50 günlük EMA’yı aşması gerekiyor. Eğer fiyat 1.600 dolar altında günlük kapanış yapmazsa yükseliş beklentisi artacaktır. Aksi taktirde haftaya 1.400 dolara düşmeyi hedefleyen bir ETF fiyatıyla başlayabiliriz.

Günlük kapanış kritik seviyenin üzerinde olur ve BTC mevcut seviyesinde tutunabilirse Ethereum yatırımcıları önümüzdeki günlerde 1.775 dolar direncini hedefler, ardından psikolojik 2.000 dolar direnci hedefe girecektir. Aşırı alım bölgelerinden nötr çizginin altına düşen günlük RSI eğimi, piyasa duyarlılığında ani bir dönüşe işaret ediyor.

Felaket senaryosunda izlenecek destekler 1.400 ve 1.275 dolar seviyeleridir.

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