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Kanada’nın en büyük dijital varlık alım satım platformlarından biri olan Coinsquare, halka açık CoinSmart’ın %12’sini 3 milyon dolar nakit ve 5.222.222 adet hisse karşılığında satın alacak. İki şirketin birleşimi, Ocak 2018’den bu yana gerçekleşen 10 milyar dolarlık işlemi kapsayacak ve toplu olarak 350 milyon dolarlık varlığı gözetim altında tutacak. Bu satın alma, Coinsquare’in Kanada Yatırım Düzenleme Örgütü’nün bir parçası olan Kanada’nın ilk kripto firması olarak faaliyet göstermek üzere onay almasının eşiğinde gerçekleşiyor.

Coinsquare Adımlarında Ciddi

Coinsquare CEO’su Martin Piszel satın alma ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

Bu satın alma her iki şirket için de muazzam ve heyecan verici bir dönüm noktasını temsil ediyor ve sektör lideri iki yönetim ekibini bir araya getiriyor. Kanada’daki kripto endüstrisinin nasıl büyüyüp gelişeceğini şekillendirmek için birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz ve birlikte, müşterilerimize sektördeki en yüksek düzenleme standartlarıyla desteklenen en yenilikçi ve güvenli ürünleri sunabileceğiz.

Coinsquare, CoinSmart’ın işletmelerin kripto ödemeleri göndermesine ve almasına olanak tanıyan bir ürün olan SmartPay’in belirli hedefleri karşılaması halinde CoinSmart’a 20 milyon dolara kadar nakit ödeme daha yapabilecek.

CoinSmart belirli hedeflerini karşılaması halinde 1.100.000 Coinsquare hissesi almaya hak kazanacak. OTC ticaretinde, bir kripto komisyoncusu halka açık bir borsa yerine bir satıcıdan kripto satın alabilir. Coinsquare hisseleri şu anda 5,02 dolar değerinde.

Tüm Kanada eyaletlerinden ve bölgelerinden menkul kıymet yetkililerini kapsayan bir organ olan Kanada Menkul Kıymetler Yöneticileri, 2021’de kripto varlıklarını düzenlemek için yönergeler önerdi. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğu gibi, kripto endüstrisi de bölgesel ve il düzeyinde farklı düzeylerde düzenlemelerle karşı karşıya kalmış gibi görünüyor.

Ağustos 2022’de Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu, KuCoin de dahil olmak üzere 13 kripto firmasının komisyona kayıtlı olmadığına dair uyarılar yayınladı. Son zamanlarda, kripto borsası Cryptocom OSC ile bir ön kayıt anlaşması tamamladı. CoinSmart, OSC’ye bir menkul kıymet satıcısı ve pazar yeri olarak kayıtlı.

Piszel’e göre, düzenleyiciler bir yol haritası çizerken kripto endüstrisi önemli bir değişim geçiriyor. Piszel yaptığı açıklamada, bu durumun sürekli artan bir maliyet yapısına ve uygulanabilir bir kripto borsasının işletilmesinde ek karmaşıklığa yol açtığını belirtti.

CoinSmart CEO’su Justin Hartzman, birleşmenin bir sonraki boğa piyasasına hazırlık olarak her iki şirketin konumunu güçlendirmeye yardımcı olduğuna inanıyor. İşlemin ardından Hartzman, Coinsquare yönetici ekibine katılacak.

CoinSmart, finansal danışman olarak tamamen Kanada’ya ait bir yatırım kuruluşu olan Eight Capital’i ve hukuk danışmanı olarak da kurumsal finans hukuku firması Wildeboer Dellelce LLP’yi görevlendirdi.

Birleşme ve satın alma (M&A) sürecindeki şirketler için danışmanlık hizmetleri sunan bağımsız bir yatırım bankası olan Origin Merchant Partners, Coinsquares’e satın alma ile ilgili finansal konularda danışmanlık yapacak. Birleşme ve devralmalar konusunda uzmanlaşmış Kanadalı bir hukuk firması olan Goodmans LLP ise Coinsquares’in hukuk danışmanı olacak.

Yeni Düzenlemeler Geliyor

Kanada kripto düzenleme sistemi Ontario’daki gibi lisanslama rejimleriyle şekillenmeye başlarken, bazı takipçiler sektörü sarsan ve yatırımcıları 250 milyon dolar soyan ve şimdi bir Netflix belgeseline dönüştürülen QuadrigaCX skandalını çok iyi hatırlayabilir.

QuadrigaCX CEO’su Gerald Cotten’in bir saadet zinciri işlettiği ve paralarını lüks yaşam tarzını finanse etmek için kullandığı ve eşi Jennifer Robertson ile Hindistan’da tatildeyken öldüğü iddia edildiğinde yatırımcılar feryat etmişti.