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  •   Bu NFT Koleksiyonu Herkesin Dilinde: Herkes Zarardayken Yeni Dava Kapıda!

Bu NFT Koleksiyonu Herkesin Dilinde: Herkes Zarardayken Yeni Dava Kapıda!

Özet

  • Azuki DAO topluluk üyeleri, son dönemde gündemi meşgul ediyor.
  • Bunun sebebi ise anonim kurucu Zagabond'a yönelik iddialar.
  • Azuki DAO'nun oylaması kabul ile sonuçlanırsa 40 milyon dolarlık bir dava açılabilir.
  • Piyasaya etkisi: olumsuz
14:30
3 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektörü davalar ve diğer gelişmelerle çok çetin bir dönemden geçerken NFT koleksiyonları da bundan paylarına düşeni almış gibi gözüküyor. Son dönemin en çok konuşulanlarından birisi ise kesinlikle Azuki koleksiyonu oldu. Azuki DAO topluluk üyeleri, son dönemin en tartışmalı ekibi oldu. Bunun sebebi ise projenin kurucusunun görevi kötüye kullandığına dair iddialar olarak biliniyor.

Elemental Satışı 40 Milyon Dolar Topladı

Bütün iddialar aslında geçen ay Azuki’nin son koleksiyonu olan Elementals ile ortaya çıktı. Bazı alıcılar, bunun 2022’nin ilk başlarında satışa sunulan Azuki profil fotoğrafları koleksiyonuna çok benzediğini ve buradan kopyalandığını vurguladı. Elementals koleksiyonu sadece orjinal Azuki sahipleri ve yan proje BEANZ sahipleri tarafından mintlenebiliyordu. Yeni koleksiyon 15 dakika içerisinde tamamen satıldı.

Yeni koleksiyonun satışı ile 20.000 ETH yani yaklaşık 39 milyon dolar toplandı. Bu fonlar ise LA merkezli startup olan Chiru Labs’e aktarıldı ve mint fiyatı 2 ETH olarak belirlendi. İlk Azuki koleksiyonu için olan taban fiyat ise 6,3 ETH seviyelerinde.

Azuki İçin Dava

Yatırımcılar ise Elementals koleksiyonundaki görsellerin neredeyse ilk koleksiyondakiler ile birebir aynı olduğunu ifade etti. Azuki DAO da bunlardan dolayı şu an ilginç bir gelişmeyi oylamaya başladı. Bu oylama çoğunlukla evet oyu alırsa, Azuki’nin anonim kurucusu Zagabond’a karşı dava açılacak ve birçok projede “rug pull” yapıldığı iddiası ile dava sürdürülecek.

Elementals koleksiyonunun taban fiyatı da bu olaylar sonrasında %70 düştü ve 0,63 ETH’ye kadar geriledi. Azuki ekibi ise sosyal medyada yaptığı açıklamada kendilerini savunmaktan geri kalmadı. Mymetaverse isimli oyun stüdyosu CEO’su Simon Kertonegoro ise konu hakkında yaptığı açıklamada yatırımcılar için gerçek kazanç sağlamanın kesinlikle projenin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Buna ek olarak bazı Azuki çalışanlarının da Azuki koleksiyonunu satmaya başladığı görülüyor. Eğer Azuki DAO oylaması evet ile sonuçlanırsa 40 milyon dolarlık son satışın mahkemeye taşınacağı kesin gibi gözüküyor. Bu da binlerce Elementals yatırımcısı için büyük bir risk oluşturuyor.

Tabii ki riski göze alıp dipten Elementals alımı yapanlar da var ancak bunun çok riskli bir karar olduğu söylenebilir.

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