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Bu Metrik Zirveye Ulaştı! En Büyük Kripto Paralar Arasında!

Kripto para yatırımcıları bu altcoinin sosyal hacmini önemli ölçüde artırdı. Peki fiyat yükselecek mi?
16:00
20 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasalar tatsız ve FTX çöküşünün ardından tedirginlik devam ediyor. Popüler altcoin ise borsalardan taşınıyor. Yatırımcılar daha fazla düşüşün korkusuyla risk iştahını kaybetti. Bitcoin ise yazı hazırlandığı sırada 16.600 dolardan alıcı buluyor. 2 yılın en düşük seviyelerine inen Bitcoin hafta sonu önceki günlere göre yatay seyrediyor.

Chainlink (LINK)

LunarCrush tarafından sağlanan verilere göre Chainlink‘in yerel tokenı LINK‘in günlük sosyal katılımcı sayısında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 35.540’a ulaştı. Sosyal faaliyetlerdeki artış, önde gelen oracle ağının Chainlink BUILD programının ilk sürümündeki ilk 10 katılımcıyı duyurmasının ardından geldi. Daha önce Chainlink Economics 2.0 duyurusunu sizlerle paylaşmıştık. Chainlink BUILD programı, Chainlink Economics 2.0’ın bir parçasını oluşturdu. Bu program aracılığıyla, Chainlink bünyesindeki erken aşama ve yerleşik projelere, “ağ ücretleri taahhütleri ve stakerlar gibi Chainlink hizmet sağlayıcılarına yönelik diğer teşvikler karşılığında Chainlink hizmetlerine ve teknik desteğe gelişmiş erişim” sağlanıyor.

6,08 milyar dolar piyasa değeriyle en büyük 21’inci kripto para birimi olan LINK, 6 doların üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor. 19 Kasım tarihli günlük grafikte, LINK satıcıları piyasadaki alıcıları geride bıraktı. Yazı hazırlandığı sırada 20 Üstel Hareketli Ortalama (EMA) 50 EMA (sarı) çizgisinin altında konumlanmıştı.

Chainlink (LINK) Yorum

DMI bize satıcıların gücünü vurguluyordu. ADX ise kısa vadede satıcılarının mevcut üstünlüğünün devam edebileceğine işaret ediyor. RSI ve MFI gibi temel göstergeler düşüş trendinde konumlandı. Yazı hazırlandığı sırada aşırı satım pozisyonuna doğru ilerleyen LINK, geçen hafta önemli bir düşüş görmüştü. CMF aynı şekilde düşüş momentumunu destekliyor. Yani kısa vadede LINK için ciddi bir toparlanma potansiyeli görünmüyor. Sosyal hacimdeki patlamaya rağmen LINK fiyatı zayıf kaldı.

İlginç bir şekilde, altcoinin fiyatı düşerken, on-chain veriler bize borsa rezervinin azaldığını söylüyor. 19 Kasım itibariyle borsalarda bulunan 101,99 milyon LINK token ile CryptoQuant’tan alınan veriler, borsa rezervinin son 19 günde %13 oranında düştüğünü gösterdi.

Santiment’in verilerine göre, aynı zamanda borsalar dışındaki arzı da %1,2 oranında arttı. Bu durum link fiyatı azalmış olsa da alıcıların tamamen güçsüz kalmadığını gösteriyor.

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