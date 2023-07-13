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  •   Bu Liste Çok Konuşulur! İlk Sırasına Ethereum’un Oturduğu Bu 15 Kripto Parayı Para Seli Vurabilir!

Bu Liste Çok Konuşulur! İlk Sırasına Ethereum’un Oturduğu Bu 15 Kripto Parayı Para Seli Vurabilir!

Özet

  • CCData'nın araştırmasına göre, ESG odaklı kripto paralar sıralamasında Ethereum (ETH) ilk sıraya oturdu.
  • Sırasıyla Solana (SOL), Cardano (ADA), Binance Coin (BNB) ve Aptos (ATP) ile listenin ilk beş tamamlandı.
  • Bitcoin (BTC) ise yoğun enerji kullanımından dolayı listenin oldukça altında kaldı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
15:25
13 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto veri şirketi CCData‘nın yaptığı araştırmaya göre, Ethereum (ETH) ilk kurumsal sınıf kripto ESG sıralamasında zirveye otururken onu Solana (SOL) ve Cardano (ADA) takip etti. en büyük kripto para Bitcoin (BTC) ise yoğun enerji kullanımından dolayı listenin çok altında kaldı.

ESG Odaklı Kripto Paralar Listesi

Crypto Carbon Ratings Institute (CCRI) ile birlikte oluşturulan CCData’nın açılış seviyesi ESG Benchmark raporu bugün yayımlandı. En büyük, en likit kripto paralardan 40’ı için merkeziyetsizlik, güvenlik ve iklim etkisi gibi parametrelerde değerlendirme yapıldı.

Listenin ilk sırasına ulaştığı 79 puanla aldığı AA notuyla Ethereum otururken onu 69 puanla Solana, 68 puanla Cardano, 68 puanla Binance Coin (BNB), 68 puanla Aptos (APT), 68 puanla Polkadot (DOT), 67 puanla Dai (DAI), 65 puanla Ripple (XRP), 65 puanla Tezos (XTZ), 65 puanla Uniswap (UNI), 64 puanla Cosmos (ATOM), 64 puanla Polygon (MATIC), 63 puanla Algorand (ALGO), 53 puanla EOS (EOS) ve 62 puanla Stellar Lumens (XLM) takip etti.

Araştırmada yatırımlarda çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerinin rolünün özellikle kurumsal yatırımcılar ve büyük varlık yönetimi şirketlerinin arasında giderek daha yaygın olarak dikkate alındığı görüldü. Küresel muhasebe şirketi PricewaterhouseCooper (PwC) geçen yılın sonlarında yayımladığı benzer bir rapor yayımlamış, raporda ESG kriterlerini dikkate alan şirketlerin yönetimi altındaki varlıkların 2026 yılına kadar 33.9 trilyon dolara çıkarak dünya genelindeki tüm yatırımların beşte birine ulaşabileceği öngörüsünde bulunmuştu.

Piyasa uzmanları, kripto para piyasasının yeni kurumsal parayı kendine çekebilmesi için ESG’den saklanmak yerine onu kucaklaması gerektiğini savunuyorlar.  Özellikle, ABD’de bir spot Bitcoin ETF’si sunma çabasının ön saflarında yer alan varlık yönetimi devi BlackRock, ESG kriterlerini karşılayan yatırımların büyük bir savunucusu.

Puanlamada Birçok Faktör Dikkate Alındı

CCData, söz konusu artan talebi karşılamak için yeni kripto para odaklı puanlama çerçevesini oluşturdu. Raporda, “ESG Benchmark, ESG gerekliliklerini en önemli öncelik olarak gören düzenleyiciler, politika yapıcılar ve medyadan gelen ESG zorlukları ve eleştirileri karşısında sektörün direncini artırmaya yönelik kritik bir ilk adımdır.” notu düşüldü.

Kıyaslama, kripto paraların çevresel, sosyal ve yönetişim risklerini ve fırsatlarını, merkeziyetsizlik, enerji tüketimi, topluluk katılımı gibi bir dizi ölçütü dikkate alınarak yapıldı. Ardından her bir metrik için puanlar toplandı ve maksimum 100 puanlık genel bir puan üzerinde ağırlandırma yapılarak AA (en iyi) ve E (en kötü) arasında nihai bir not verildi.

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