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  •   Tarih de Veren Piyasa Gurusu Bitcoin’de Yönü Tahlil Etti! İşte BTC İçin En Çarpıcı Senaryo!

Tarih de Veren Piyasa Gurusu Bitcoin’de Yönü Tahlil Etti! İşte BTC İçin En Çarpıcı Senaryo!

Özet

  • Yakından takip edilen kripto para analisti Gert van Lagen, Bitcoin için iki senaryo ortaya koydu.
  • İlk senaryoda Bitcoin'in 2024'deki halving sonrası büyük çıkış yaparak 100 bin doları aşacağı yönünde.
  • İkinci senaryo ise fiyatın 180 bin dolara ulaşması ve bir siyah kuğu sonucunda 4 bin dolara kadar çökeceği yönünde.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
16:01
13 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Bitcoin‘in günlerdir 30 bin dolar ile 31 bin dolar arasına sıkışıp kalmasıyla hangi yönde hareket edeceğine dönük tartışmaların artmasına neden oldu. Kripto para dünyası iki bölündü; kimi 31 bin dolar direncini kırıp geçip 40 bin dolara kadar yükselmesini beklerken, kimi 20 bin dolara varan hatta altını bulan bir çekilme bekliyor. Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği kripto para analisti Gert van Lagen, BTC‘de yönü tahlil etti ve çok çarpıcı 2 senaryoya işaret etti.

Analistin Bitcoin’de “Siyah Kuğu” Senaryosu

Kripto para analisti Gert van Lagen, kişisel Twitter hesabından Bitcoin’de beklediği iki senaryoyu paylaştı. Analistin öngördüğü iki senaryoyu fiyat grafiği üzerinde gösterdi. Lagen’in işaret ettiği ilk senaryoya (yeşil çizgi) göre fiyat blok ödülü yarılanması (halving) öncesinde 20 bin dolar civarlarına çekilecek ve ardından 2024’ün Nisan ayında gerçekleşmesi halving sonrası büyük çıkış için harekete geçerek 100 bin doları aşacak. Bu senaryoda en büyük kripto para için beklenen büyük çıkışın tamamı halving sonrasını gösteriyor.

Analistin işaret ettiği ikinci senaryosunda (kırmızı çizgi) ise bir Siyah Kuğu görülüyor. Bu senaryoda Bitcoin’in halving‘e kadar 100 bin doları aşması, 180 bin doları görmesi ve ardından tarihi bir çöküşle 4 bin dolara kadar çekilmesi bekleniyor. Lagen’e göre bu çöküş halving’den önce olacak ve çöküşün tetikleyicisi ABD ekonomisinin resesyona girmesi olacak.

“Siyah kuğu” terimi, Nassim Nicholas Taleb tarafından popüler hale getirilen bir ifadedir. Siyah kuğu, beklenmeyen, nadir ve olağanüstü sonuçlar doğuran olayları tanımlamak için kullanılır. Taleb’e göre, siyah kuğu olayları önceden tahmin etmek veya öngörmek zordur çünkü bunlar geçmiş deneyimlere dayanarak tahmin edilemezler. Siyah kuğu olayları genellikle büyük etkilere sahip olur ve gerçekleştirme olasılığını artırmak kolaydır, ancak önceden tahmin etmek zordur. Bu terim genellikle finansal krizler, büyük doğal felaketler veya teknolojik atılımlar gibi olaylar için kullanılır.

Lagen, paylaştığı grafiğe “Bitcoin’in halving döngüsü teorisi her yarılanmadan sonra boğa piyasalarını öngörür, ancak dış faktörler ve küresel piyasalardaki döngüler bu beklentiyi gölgede bırakabilir. Yaklaşan resesyonla birlikte yılın dördüncü çeyreği ya da 2024’in ilk çeyreğinde beklentilerden sapmalar olabilir. Bu geçici sapmalara hazırlıklı olun.” notunu düştü.

Bitcoin’de Son Durum

Bitcoin, son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,58 düşüşle kararsızlık bölgesi içinde, 31 bin dolar ile 30 bin dolar arasında 30 bin 590 dolardan işlem görüyor. 594.27 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük kripto para olan BTC‘nin önündeki en yakın direnç bölgesi olarak 31 dolar ile 32 bin dolar arası gösterilirken, en yakın destek bölgesi olarak 30 bin dolar seviyesi gösteriliyor.

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