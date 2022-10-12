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Artık DAO mekanizmalarının çok daha aktif biçimde çalışmaya başladığını görüyoruz. Popüler altcoinin önerisi kabul edildi. Geçtiğimiz yıl daha popüler hale gelen DAO yapıları topluluk üyelerinin yönetime katılımını sağlıyor. Kullanıcılar ellerindeki topluluk tokenini sayesinde yönetim önerilerine oy veriyor ve gerekli desteği alan öneriler platformun bir sonraki büyük adımını başlatıyor.

Curve DAO (CRV)

Curve’deki mevduat sahipleri, platformdaki birçok havuzdan birinden yıllık %4’e varan getiri elde ediyor. Curve, 5,8 milyar doların üzerinde kilitli değeri ile üçüncü en büyük merkezi olmayan finans (DeFi) platformudur. Curve tarafından yapılan son yönetim oylamasının sonucuna göre üçüncü taraf uygulamalarda stablecoin Curve’den kaynaklanan ödüllerin etkinleştirilmesine yönelik bir teklif, bugün erken saatlerde topluluktan ezici bir destekle geçti.

CRV, Curve Finance üzerindeki likidite sağlayıcılarına yield farming ödülleri olarak verilir ve oyla geri alınan CRV’ye (veCRV) dönüştürülebilir. Kullanıcılar veCRV ile yönetişime katılabiliyor ve daha büyük ödüller, airdroplar alabiliyor.

Curve Önerisi Geçti

Geçen hafta açıklanan yönetişim yönetişim önerisi, kullanıcılarına CRV ödülleri sunmadan ve yönetmeden önce birkaç adım atarak diğer projeleri sona erdirmeyi amaçladı. Projeler daha önce ya kendi yönetişim tekliflerini sunmak ya da kullanıcılara CRV ödülleri sunmak için çekirdek Curve ekip üyelerinden destek almak zorunda kalıyordu. Tüm oyların %96’sını alan öneri 327 milyon CRV’lik destek onaylandı. Curve önerisi “Sözleşme, gösterge yaratıcılarının her ikisini de atlamasına ve gösterge ödüllerini kendilerinin yönetmesine olanak tanıyacak” denildi.

Curve çekirdek ekip üyesi skellet0r, izinsiz ödül göstergesi ekleyebilme özelliğinin Curve kullanıcıları tarafından yoğun olarak talep edildiğini söyledi.

“Bu öneri, Liquidity ekibinin göstergelerini dağıtmak ve ardından dağıtımları sırasında anında ödüller eklemek için gelen taleplerin sonucu olarak yapıldı. Artık gösterge ödüllerini önermek ve etkinleştirmek çok daha kolay hale geldi”.

Daha fazla ödül alabilecek olan Curve topluluğu durumdan son derece memnun, ilerleyen süreçte bu önerinin CRV’ye olan talebi artırması bekleniyor. Curve DAO Token (CRV) yazı hazırlandığı sırada 0,825 dolardan alıcı buluyor. Yarın açıklanacak olan enflasyon verisi öncesinde Bitcoin fiyatı düştüğü için altcoinlerde de erime devam ediyor.