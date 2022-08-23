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Son 7 gündür düşmeye devam eden bu altcoin kısa süre önce dolandırıldığını itiraf etti. Çok sayıda yatırımcı mağdur. Kripto para piyasalarında kayıpsız gün geçmiyor. DeFi saldırıları, kripto şirketlerinin iflasları ve daha fazlası. Bugün de popüler bir kripto paranın dolandırıldığını öğrendik. Bu altcoin için bir süredir fiyat uyarıları da paylaşıyorduk.

CEL Token Fiyat

15 Ağustos tarihinde CEL token henüz 4 doların altına düşmek üzereyken önemli bir uyarı yayınlamıştık. Sonrasında fiyatta kademeli sert düşüşler yaşanmaya başlandı. Birkaç farklı uyarı yayınlanmasının elbette sebebi vardı. Bunlardan ilki Celsius CEO’su Alex’in varlıklarını satmaya başlamasıyla ilgiliydi. İkincisi toplam borcun 1,9 milyar dolar fazla çıktığıyla alakalıydı. Üçüncü ve son uyarıyı ise Alex’in şirket hakkındaki kritik kararları tek başına aldığının ortaya çıkmasının ardından yayınlamıştık. Celsius kurucusu çok sayıda finans uzmanına maaş öderken bu yılın başından itibaren tüm kritik yatırım kararlarını kendi almaya başlamıştı.

Bugün ise CEL token fiyatı 1,7 dolara düştü. Uyarıların ardından gelen kabaca %42’lik düşüş şaşırtıcı olmadı. Celsius’un hazinesinin önemli bir kısmını CEL token oluşturuyordu ve şirketin 2 doların üzerinde CEL fiyatına ihtiyacı vardı. Tüm bunlara iflas sebebiyle aşırı açığa satış pozisyonu alan yatırımcılar da eklenince çok spekülatif bir yükseliş yaşandı. Nitekim artık fiyat düşüşe geçti. CEL token yatırımcıların ilerleyen günlerde daha fazla zarar görmesi mümkün olabilir.

Celsius Haberleri

Kripto kredi şirketi Celsius, KeyFi CEO’su Jason Stone’un hırsızlık ve yetersizlik nedeniyle şirkete on milyonlarca dolara mal olduğunu iddia ediyor. Mücadele eden kripto kredi şirketi bugün, merkezi olmayan finans (DeFi) strateji firması KeyFi ve CEO’su Jason Stone’a, önceki ortaklıkları sırasında Celsius’un milyonlarca dolar kaybetmesinden KeyFi’nin sorumlu olduğunu iddia ederek dava açtı. Dava, KeyFi’nin Celsius’u dolandırmakla suçlamasından bir ay sonra geldi.

Celsius mahkeme belgelerinde, KeyFi’nin Celsius cüzdanlarından on milyonlarca dolarlık kripto para çaldığını, Celsius fonlarını yüzlerce NFT ve “blockchainle ilgili çok sayıda şirket” satın almak için kullandığını ve çalınan paraları gizlilik yazılımı Tornado Cash aracılığıyla akladığını belirtti.

Kripto kredi kuruluşu ayrıca, Stone’un iki şirketin ortaklığının başlangıcında kendisini DeFi araçlarında bir “öncü” olarak tanıtmasına rağmen, kendisinin bu konuda yetkin olmadığını ve bunun “on milyonlarca ek kayıpla sonuçlandığını” iddia etti.