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Bu Kripto Paraya Hücum Var! Balinalar 24 Saatte Devasa Miktarda Aldı!

Kripto para balinaları popüler meme tokenden trilyonlarca aldı. Peki bunu neden yaptılar? Fiyat dibi gördü mü?
16:35
23 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para balinaları bugünlerde korkularını yenip satın alma heyecanını yeniden geri kazanmaya başladı. Bugün paylaştığımız 1 milyar dolarlık ETH alımının ardından diğer bir altcoindeki hareketlilik de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yılın bugünlerinde altcoin yatırımcıları yükseliş yönlü pozisyon almak için daha heyecanlıydı ancak FTX çöküşü moralleri bozdu. Peki risk iştahı yeniden artıyor olabilir mi?

Balinaların Aldığı Altcoin

Balinalar dip seviyeyi satın alma fırsatını yakaladıkça kripto piyasası büyük bir toparlanma gördü. Balinalar son 24 saat içinde 1 trilyondan fazla Shiba Inu token satın aldı. İşlem hacmi de böylece hızla arttı. Yazı hazırlandığı sırada SHIB hacmi 180 milyon doların üzerindeydi. Fiyat ise bugün 0,0000090 doların üzerini gördü. Bu hamle, Dünya Ekonomik Forumu’nun Shiba Inu’yu metaverse (MV) küresel politikasının bir parçası olarak birlikte çalışmaya davet etmesiyle geldi.

Sonuç olarak, SHIB fiyatı son 24 saatte neredeyse %10 yükseldi. Bir sıfır atmaya yeniden yaklaşan popüler meme token Bitcoin’in yeniden 16.500 dolar seviyesine inmesiyle biraz momentum kaybetmiş görünüyor.

Shiba Inu (SHIB) Yorum

Shiba Inu‘nun çekirdek geliştiricisi Shytoshi Kusama bugün yaptığı bir paylaşımda Dünya Ekonomik Forumu’nun Shiba Inu ile çalışmak istediğini duyurdu. Böylece Shytoshi Kusama, Shiba Inu’nun metaverse politikası konusunda Dünya Ekonomik Forumu ile çalışıp çalışmayacağına topluluğun karar vermesi için bir anket oluşturdu.

“Politika yapıcılarla masada olacağız ve FB (bye Zuck), Sand, Decentraland gibi diğer devlerin yanı sıra MV için küresel politikayı şekillendirmeye yardımcı olacağız. Ve lütfen benim fikrimi sormayın, zaten biliyorsunuz.”

Neredeyse %63’lük bir kesim, SHIB için benimsenme ve fırsatların artırılması gibi gerekçeleri öne sürerek Dünya Ekonomik Forumu ile çalışma yönünde oy kullandı. Bu arada, topluluk üyelerinin çoğu önce Shibarium’un yükseltilmesi çalışmalarını bitirmeyi kabul etti. Hareket, balinaların trilyonlarca SHIB token satın almasına neden oldu. Kısa bir süre önce bir balina 432,30 milyarın üzerinde SHIB topladı ve başka bir balina da 1,29 trilyon SHIB token ekledi.

Son 24 saatte ise 134.952.334 SHIB token yakıldı. Fiyatın 0,0000092 dolar direncini aşması halinde daha fazla yükseliş görebiliriz.

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