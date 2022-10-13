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Bu Kripto Para Ağı Devletlerle Anlaşıyor! Fiyat Düşen Piyasada Yükseldi!

Kripto para ağları genişlemek adına büyük adımlar atarken yapılan son hamle bir ağın daha bu kervana katıldığını bizlere gösterdi.
11:00
13 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Merkezi olmayan, açık kaynaklı blok zinciri Tron (TRX), Dominika Milletler Topluluğu ile yapılan yeni bir ortaklıkta, Dominika Coin’i (DMC) geliştirmek ve çıkarmak için Dominika Milletler Topluluğu’nun tercih ettiği blok zinciri olarak duyuruldu.

Duyurunun yapılmasından bu yana, Tron blok zincirinin yerel parası TRX bir miktar yükseliş yaşadı. CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, TRX fiyatı duyurunun ardından %3,2 oranında yükseldi.

Başbakan Projeden Umutlu

Yeni ortaklık hakkında yorum yapan Dominika Başbakanı Roosevelt Skerrit şunları söyledi:

TRON blok zinciri altyapısının açık ve uygun maliyetli yapısı, Dominika gibi gelişmekte olan küçük ada devletlerinin gelecekte küresel ekonomiye daha iyi entegre olmasında hayati bir rol oynayacak.

Peki, bu ortaklık işe yaradı mı?

4 Saatlik Grafikte TRX

Bu yazı itibariyle TRX 0,06331 dolardan işlem görüyordu. CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, son 24 saat içinde varlığın fiyatındaki %3’lük artışa ek olarak, işlem hacmi de aynı dönemde %8,42 oranında arttı.

Dört saatlik grafikte, TRX alıcıları hücum halindeydi. Yazım zamanında, varlığın göreceli güç endeksi (RSI) 57 ile 50-nötr bölgenin üzerinde duruyordu. Yükseliş trendinde olan para akışı endeksi (MFI) aşırı alım bölgesine yaklaşırken 67 seviyesindeydi.

Merkez çizginin (kırmızı) üzerinde yer alan varlığın Chaikin para akışı (CMF) dinamik çizgisi basın saatine göre 0,07’de sabitlendi. Bu durum, yatırımcıların ağın ortaklık haberini olumlu bir şekilde karşıladığını gösterdi.

Bununla birlikte, TRX’in son fiyat artışından faydalanmak isteyen yatırımcılar, fiyat artışının geçici olabileceğini unutmamalıdır. Ortaklığı çevreleyen vızıltı öldüğünde, ayılar piyasayı ele geçirmeye başlayabilir.

TRX’te Her Şey Yolunda Gitmiyor

Mevcut fiyatıyla TRX, Haziran 2021 seviyesinde işlem görüyor. CoinMarketCap verilerine göre varlık, beş yıl önce 5 Ocak 2018’de ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden %78,89 oranında gerilemiş görünüyor.

Bitcoin (BTC) ile istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon paylaşan TRX, Ocak ayından bu yana kripto para piyasasını rahatsız eden genel dönüşten de etkilendi. Yılbaşından bugüne kadar altcoin %16 oranında geriledi. Aynı şekilde, piyasa değeri de yılın başından bu yana 7,73 milyar dolardan 5,85 milyar dolara düştü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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