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Bu Kripto Para 45 Dolarlık Zirveden Düştü! Peki Hedefi Neresi?

Kripto paralar Kasım 2021'de ulaştıkları tepe noktalarından çok uzak görünüyorlar. Bazı altcoin'ler ise toparlanma için çıkış yolu arıyor.
00:31
14 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum madenciliğinin son bulmasının ardından hard forkları yükseliş için yeni yollar arıyormuş gibi görünüyor. Bunlardan Ethereum Proof-of-Work (ETHW) yükseliş formasyonunun destek hattında dört kez sıçrama yaptı. Sonuç olarak, bu formasyondan bir kırılım en olası senaryo gibi görünüyor.

ETHW Ne Vaad Ediyor?

ETHW, piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra çılgın bir yolculuk yaptı. Fiyat başlangıçta %344 gibi muazzam bir oranda artarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 45,10 dolara ulaştı. Ancak, yukarı yönlü hareket sürdürülemedi ve fiyat daha önce yükseldiği kadar hızlı bir şekilde düştü.

Üç buçuk gün içinde ETHW %88,40 oranında düşerek 19 Eylül’de 5,30 dolara kadar geriledi. İlginç bir şekilde bu, 10 dolarlık liste fiyatının oldukça altındaydı.

ETHW Boğa Formasyonu Kırılımı Tetikler Mi?

Yukarıda bahsedilen bu düşük seviyenin ardından ETHW, 24 Eylül’de 13,98 dolara (kırmızı simge) ulaşan bir başka yukarı yönlü hareket başlattı. Ancak, fiyat o zamandan beri düşüyor.

Tüm düşüş şimdiye kadar bir yükseliş formasyonu olarak kabul edilen alçalan bir kama içinde yer aldı. Dahası, fiyat bu formasyonun destek çizgisinde birkaç kez sıçradı ve bu süreçte uzun alt fitiller oluşturdu. Son olarak, altı saatlik RSI aşırı satım bölgesi içinde bir yükseliş sapması (yeşil çizgi) oluşturdu.

Bu yükseliş okumalarına rağmen, fiyat daha önce destek sağlayan bir alan olan 7,80 dolardan düştü. Bu nedenle, bölgenin artık direnç sağlaması beklenilebilir. ETHW bunun üzerine çıkana kadar trend yükseliş olarak değerlendirilemeyebilir.

Bu alanın üzerindeki bir hareket, ETHW’nin kamanın direnç çizgisinin üzerine çıkarak kırılmayı başlattığı anlamına da gelebilir.  Bu durumda, bir sonraki en yakın direnç alanı, 0,618 Fib geri çekilme direnç seviyesi tarafından oluşturulan 11,15 dolarda olabilir.

RSI’daki yükseliş formasyonu ve yükseliş sapması nedeniyle, kamadan bir kırılım en olası senaryo gibi görünüyor. Direnç alanı olan 7,80 doların üzerindeki bir hareket bu olasılığı teyit ederken, kama destek hattının altındaki bir kırılma bu olasılığı geçersiz kılabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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