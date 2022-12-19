Kripto paralarla ilgili yaşanan gelişmeler gün geçtikçe yatırımcıların canını sıkmaya devam ediyor. Bu değer 1 yılda %41 arttı.

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Bir blok zinciri risk izleme firması olan Solidus Labs tarafından yayınlanan 2022 Rug Pull raporuna göre, 2022 yılında günde ortalama 350 kripto dolandırıcılık token’ı oluşturularak milyonlarca yatırımcı dolandırıldı.

Milyonlarca Kullanıcı Dolandırıcılık Kurbanı Oldu

Yılın başından 1 Aralık 2022’ye kadar toplamda 117.629 dolandırıcılık token’ı yaratıldı. Öte yandan, 2021’de sadece 83.400 adet dolandırıcılık token’ı yaratılmıştı. Bu durum incelendiğinde yıl içerisinde yaratılan dolandırıcılık token’larında %41’lik bir artış yaşandığı görülüyor.

BNB Zinciri, yerel BEP-20 token’larının %12’sinin sahte olmasıyla en fazla dolandırıcılık token’ına sahip ağ olarak dikkat çekti. Ethereum ağı, yerel ERC-20 token’larının %8’inin dolandırıcılık token’ı olmasıyla listede bir sonraki sırada yer aldı.

Eylül 2020’den bu yana, bu dolandırıcılıklar yaklaşık iki milyon yatırımcıyı dolandırdı. Bu rakam, FTX, Celsius veya Voyager gibi iflas eden kripto borsaları ve borç verme platformlarından etkilenen 1,8 milyon kullanıcıdan çok daha fazla.

Honeypot, en yaygın dolandırıcılık token’ı olarak kabul ediliyor. Alıcıların yeniden satış yapmasına izin vermeyen bir token akıllı sözleşmesi içerir. Rapora göre, 2022’de en yaygın honeypot 3,3 milyon dolarlık Squid Game (SQUID) token dolandırıcılığıydı.

SQUID dolandırıcılığında, yatırımcılar yükselen hype nedeniyle token satın aldılar ancak satamadılar. Böylece olay anonim yatırıcıların yatırımcı fonlarıyla kaçmasıyla sonuçlandı. Bu tür dolandırıcılıklar rug pull olarak da bilinir.

Etki Sadece Yatırımcılar Üzerinde Olmadı

Bu kötü niyetli token’ların arkasındaki birçok geliştirici, hileli projelerini finanse etmek ve haksız kazançlarını nakde çevirmek için merkezi borsaları kullandığından, rug pull işlemleri merkezi borsaları da etkiledi.

Rapora göre, dolandırıcılık token’larından çalınan yaklaşık 11 milyar dolar değerindeki Ether (ETH), Eylül 2020’den bu yana 153 CEX üzerinden aktı. Ayrıca, çoğu borsa ABD düzenleyicileri tarafından denetlenmişti. Analiz edilen zaman diliminde yani son 1 yıl içerisinde, ABD CEX’lerine yaklaşık 4 milyar dolar aktı ve bu, olayın en çok yaşandığı ikinci CEX yetki alanı olan Bahamalar’ın neredeyse iki katı oldu.