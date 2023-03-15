ABD doları sabitini kaybetmesiyle kripto para piyasasını sarsan ve diğer birçok stablecoin'in de dolar sabitini kaybetmesine neden olan altcoin'de toparlanmaya dönük çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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ABD doları sabitini kaybetmesiyle kripto para piyasasını sarsan ve diğer birçok stablecoin’in de dolar sabitini kaybetmesine neden olan USD Coin‘deki (USDC) toparlanmaya dönük çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu toparlanmanın bir parçası olarak devasa miktarlarda USDC yakımları yapılıyor. Nitekim günün ilk saatlerinde bu yakımlara bir yenisi daha eklendi ve tek bir işlemde on milyonlarca dolar değerinde USDC yakıldı.

Tek İşlemde Yaklaşık 724 Milyon USDC Yakıldı

Arkham Intelligence’ın sağladığı verilere göre günün ilk saatlerdeki tek bir işlemde yaklaşık 723.6 milyon dolar değerinde 723.6 milyon USDC’nin yakımı yapıldı. Veriler ayrıca 300 milyon ila 600 milyon dolar arasında değişen miktarlarda birden fazla ayrı işlemde USDC yakımı yapıldığını gösteriyor. Bu yakımla birlikte hafta başından beri yakımı yapılan USDC miktarı 2 milyarı geçti.

Yakım süreci, coin veya token’ların bir kuruluş tarafından kontrol edilmeyen bir cüzdan adresine gönderilerek dolaşımdaki arzdan etkin bir şekilde çıkarılması anlamına gelir. USDC yakımları ise rezerv desteğindeki ya da itfa işlemlerindeki olası bir düşüşü takip eder. Bu noktada USDC’nin net itfası 14 Mart’ta 4 milyar doları geçti. Bu, stablecoin’in ihraççısı Circle Internet Financial‘ın geçen hafta sonunda tüm işlemleri yerine getireceği, itfa işlemlerini karşılayabileceğini açıklamasının ardından oldu.

Kripto Para Piyasasındaki USDC Depremi

Fiyatı 1:1 oranında ABD dolarına sabitlenmiş bir stablecoin olan USDC, geçen hafta dolar sabitini kaybetmesinin ardından yatırımcıların güveninin henüz geri kazanabilmiş değil. Bu da dolar sabitini hedeflendiği şekilde yakalamasının önüne geçiyor.

USDC’deki baş gösteren sıkıntının nedeni ise Circle Internet Financial’ın 10 Mart’ta yaptığı açıklama. Şirket, USDC’nin 3.3 milyar doların üzerindeki nakit rezervinin iflas eden Silicon Valley Bank‘da (SVB) kaldığını açıklamasıyla yatırımcılar paniklemiş ve ellerindeki USDC’leri satma yarışına girmişti. Bu satış dalgasıyla fiyat hedeflenen 1 dolar seviyesinin çok altına düşmüştü. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre USDC’nin fiyatı 0,90 dolara kadar düştü.

Yazım sırasında kayda değer oranda toparlandığı görülen USDC‘nin fiyatının 0,9985 dolara geldiği görülüyor.