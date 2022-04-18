Kripto para piyasasında düşüşler yaşanmaya devam ediyor. İşte bu hafta radarınızda olması gereken 5 kripto para birimi.

Kripto para piyasası son günlerde ardı ardına düşüşler yaşamaya devam ediyor. Bu makalemizde, hafta içerisinde takip edilmesi gereken kripto para birimlerini sizler için derledik.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, 16 Nisan’da boğalar ve ayılar arasındaki kararsızlığı gösteren bir gün içi şamdan deseni oluşturdu. Bitcoin fiyatı 41.000 doların üzerine çıkarsa, boğalar fiyatı 20 günlük üstel hareketli ortalamanın (42.085 dolar) üzerine itmeye çalışacak.

Başarılı olurlarsa, parite 200 günlük basit hareketli ortalamada (48.136 dolar) genel dirence ve daha sonra yükselen kanalın direnç çizgisine yukarı hareket başlatabilir.

Negatif bölgedeki aşağı eğimli 20 günlük EMA ve göreceli güç endeksi (RSI), ayılar için küçük bir avantaja işaret ediyor.

Ancak fiyat yeni bir düşüş başlatır ve 39.200 doların altına gerilerse bu bölgeden satışlar yoğunlaşabilir. Parite daha sonra kanalın destek hattına düşebilir. Bu desteğin altında bir kırılma ve kapanış, Bitcoin fiyatını 32.917 dolara kadar uzatabilir.

Ripple (XRP)

Ripple (XRP), güçlü desteği 0,69 dolardan keskin bir şekilde toparlayarak daha düşük seviyelerde güçlü bir talep gösterdi. Boğalar, 15 Nisan’da fiyatı 50 günlük SMA’nın (0,78 dolar) üzerine çıkardı ancak XRP yukarı yönlü hareketine devam edemedi.

Orta noktaya yakın düz 20 günlük EMA ve RSI, arz ve talep arasında bir denge olduğunu gösteriyor. XRP/USDT çifti 0,80 doların üzerine çıkar ve kırılırsa, bu denge boğalar lehine değişecektir. Dolayısıyla bu, pariteyi 200 günlük SMA’ya (0.88 dolara) ve ardından 0.91 dolardaki güçlü dirence doğru itebilir.

Bu varsayımın aksine, fiyat 20 günlük EMA’nın altında kırılır ve devam ederse, ayıların daha yüksek seviyelerde aktif olduğunu gösterecektir. Satıcılar daha sonra pariteyi 0,69 dolardan güçlü desteğe çekmeye çalışacaklar.

Chainlink (LINK)

Chainlink (LINK), 30 Mart’ta düşüş trendi çizgisinin üzerine çıktı ancak boğalar daha yüksek seviyeleri sürdüremedi. 18 dolara yakın güçlü satışlar, fiyatı düşüş trendi çizgisinin altına çekti ancak alıcıların düşüşü 13.50 dolar civarında satın alması ve daha yüksek bir dip oluşturmaya çalışıyor olması pozitif bir durum olarak kabul edilebilir.

İlk güç işareti, 20 günlük EMA’nın (15 dolar) üzerinde bir kırılma ve kapanış olacak. Böyle bir hareket, ayıların kontrolünü kaybediyor olabileceği anlamına geliyor olabilir.

LINK/USDT çifti daha sonra 16 dolara yükselebilir ve daha sonra genel direnci 18 dolardan zorlayabilir. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma ve kapanış, 200 günlük SMA’ya (21 dolar) olası bir ralli için kapıları açabilir.

Ancak tersine bir fiyat hareketinin gerçekleşir ve fiyat 20 günlük EMA’dan düşerse, ayılar çifti 12.50 dolardan kritik desteğe çekmeye çalışacak. Bu seviyenin altında bir kırılma ve kapanış, düşüş trendinin yeniden başlamasına işaret edebilir.

Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash (BCH), son birkaç gündür bir dip oluşturmaya çalışıyor. Fiyat 13 Nisan’da keskin bir şekilde yükseldi ve 20 günlük EMA’nın (339 dolar) üzerine çıktı. Boğalar yukarı yönlü bir hareket başlatamamış olsa da, fiyatın 50 günlük SMA’nın (329 dolar) altına düşmesine izin vermemiş olmaları olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir.

Öte yandan fiyat 20 günlük EMA yükselmeye çalışıyor ve RSI 53’ün üzerinde, bu da boğalar için küçük bir avantaj olduğunu gösteriyor. Alıcılar fiyatı 354 doların üzerine çıkarırsa, yukarı hareket devam edebilir ve BCH/USDT çifti 395 dolardan genel dirence yükselebilir.

Bununla birlikte fiyat 395 dolardan düşerse, menzile bağlı işlem birkaç gün daha uzayabilir. Ancak fiyat bu bölgeden düşmeye devam ederse ve 50 günlük SMA’nın altına gerilerse, ayılar pariteyi 259 dolardan güçlü desteğe çekmeye çalışabilir.

Filecoin (FIL)

Son olarak Filecoin‘e (FIL) baktığımızda, boğalar temel bir model oluşturmaya çalışıyor ve fiyat son birkaç gündür 16.50 ile 27 dolar arasında konsolide oluyor.

20 günlük EMA (21 dolar) ve 50 günlük SMA (20 dolar) yatay ve RSI orta noktaya yakın, bu da arz ve talep arasında bir denge olduğunu gösteriyor.

Boğalar fiyatı 20 günlük EMA’nın üzerinde sürdürürse, genel dirence 27 dolarda bir ralli olasılığı artar. Boğalar, olası yeni bir yükseliş trendinin başlangıcına işaret etmek için fiyatı bu seviyenin üzerine itmek ve sürdürmek zorunda kalacak.

Ancak fiyat 50 günlük SMA’nın altına düşerse, bu olumlu görüşü kısa vadede geçersiz kılabilir. Ayılar daha sonra FIL/USDT çiftini 16.50 dolardaki güçlü desteğe düşürmeye çalışacak. Bu seviyenin altında bir kırılma ve kapanış, düşüş trendinin yeniden başladığını gösterecektir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.