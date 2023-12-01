Ethereum (ETH)

Bu Düşüş Çok Başka! Dev Altcoin’de Yüzde 99’luk “Memnun Eden” Büyük Düşüş!

Özet

  • Cambridge Üniversitesi'nin araştırması Ethereum'un (ETH) çevresel etkisinin önemli ölçüde azaldığını gösteriyor.
  • Araştırmaya göre Ethereum'un yıllık sera gazı emisyonu, önceki yıllarda Honduras'ın yıllık emisyonuna eşdeğerdi.
  • Ancak The Merge güncellemesi sonrasında ağın eneri tüketimi ve sera gazi emisyonu yüzde 99 oranında düştü.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Cambridge Üniversitesi‘nde yakın zaman önce yapılan bir araştırma en büyük altcoin Ether’in (ETH) ağı Ethereum‘un çevrecilik açısından kayda değer bir ilerleme kaydettiğini ortaya koyuyor. 2022’de gerçekleştirilen büyük yazılım güncellemesinden önce altcoin’in yıllık sera gazı emisyonu  Orta Amerika’da bir ülke olan Honduras’ın yıllık sera gazı emisyonuna eşitti. Güncelleme sonrası Ethereum ağında yaşanan değişimle kripto para sektörünün çevresel etkisinde olumlu bir değişim yaşandı ve en büyük altcoin’in enerji tüketimine ilişkin kalıplaşmış önyargılar azaldı.

İçerikler
Ethereum’un Çevrecilik Konusundaki EvrimBitcoin vs Ethereum

Ethereum’un Çevrecilik Konusundaki Evrim

Cambridge Üniversitesi’nin çalışması, Ethereum Blockchain‘in çevresel etkisine ışık tutarak, büyük güncelleme öncesi ağın sera gazı emisyonunun Honduras’ın yıllık sera gazı emisyonuna eşit olduğunu ortaya koyuyor. Reuters tarafından bildirilen bu dikkat çekici karşılaştırma, kripto para sektöründeki olumlu değişimin ve istenildiğide çevrecilik konusunda ciddi bir sorumluluk alınabileceğini yansıtıyor.

Bununla birlikte, Eylül 2022’de Ethereum dünyası “The Merge” olarak da bilinen önemli bir yazılım güncellemesini aldı ve bu da ağın enerji tüketiminde yüzde 99’luk şaşırtıcı bir düşüş sağladı. Bu değişimden önce, piyasa değerine göre en büyük altcoin’in ağı kümülatif sera gazı emisyonu 2015’teki lansmanından The Merge’e kadar yıllık 27.5 milyon ton karbondioksit eşdeğerine (MtCO2e) kadar çıkmıştı. Buna karşılık, The Merge güncellemesi sonrasında Ethereum’un yıllık emisyonu sadece 2.8 kiloton CO2 eşdeğeri; bu da bir uçağın Londra’dan New York’a beş kez gidip gelmesinin çevresel etkisiyle neredeyse aynı.

Ethereum İklim Platformu‘nun yönetici direktörü Anna Lerner, altcoin’in çevrecilik konusundaki öncü rolünü vurgulayarak, Blockchain’in yüksek sera gazı emisyonuna neden olduğu yönündeki iddialara karşı çıktı. Lerner, Ethereum’un aşırı kirlilikten kaçınarak çevresel sürdürülebilirliğe bağlılığını gösterdiğini vurgularken, platformun çevre güvenliğine olan bağlılığının altını çizdi.

Bitcoin vs Ethereum

Çalışmada ayrıca Ethereum ağının çevrecilik konusunda başarısı Bitcoin ile de karşılaştırıldı. Buna göre en büyük kripto para Kasım 2022 verilerine dayanarak yılda yaklaşık 73,9 MtCO2e’lik bir sera gazı emisyonuna neden oluyor. Bu, Bitcoin’in yıllık sera gazı emisyonunun Climate Watch tarafından bildirildiği üzere Kamboçya’nın 2020 yılındaki emisyonu ile aynı seviyede olduğu anlamına geliyor.

Çalışmada Ethereum’un ekolojik ayak izini azaltma konusunda attığı kararlı adımlara dikkat çekilirken, bu adımların Blockchain ve kripto para sektörünün geneli için önemli bir örnek olduğuna dikkat çekildi.

Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralar ağırlıklı olarak yatırım aracı görevi görürken, Ethereum’un sera gazı emisyonunu azaltma taahhüdü sektör için önemli bir eşiğe karşılık geliyor. Liderler COP28 İklim Zirvesi öncesinde bu konuyla ilgili olarak sık sık bir araya gelirken, Ethereum’un çevresel başarı öyküsü, Blockchain teknolojisinin çevresel etkisinine yönelik kalıplaşmış önyargılara meydan okuyor ve kripto para sektöründe sürdürülebilir uygulamaların daha fazla araştırılmasını teşvik ediyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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