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Başbakan Anthony Albanese’ye göre Avustralya, ”kripto paralarda rehberlik’ sürecini yürüten ilk ülke olmaya hazırlanıyor.

SHIB, DOGE, BNB ve Ethereum, Zirvede Yer Alıyor

Avustralya’nın hamlesi Dogecoin (DOGE) gibi popüler meme coin’ler dahil olmak üzere belirli kripto paraların özelliklerini tanımlamayı hedefliyor. Aralık ayında yayınlanan bir ankete göre Binance Coin (BNB), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) ve Ethereum (ETH), Avustralya’daki en popüler kripto paralar arasında yer alıyor. Hükümet, yakın gelecekte dijital varlıklar hakkında bir danışma ve rehberlik sistemi sunmaya hazırlanıyor. Avustralyalı milletvekili Sayman Jim Chalmers, kripto para piyasasının tam olrak regüle edilmediğini belirtti. Bu nedenle, yatırımcı korumasını iyileştirecek mekanizmaların geliştirilmesi gerekiyor.

Chalmers, hükümetin sektör için kuralları netleştirmeye odaklanacağını söyledi. Bu ayın başlarında, ülkenin merkez bankası olan Avustralya Rezerv Bankası (RBA), merkez bankası dijital para birimine (CBDC) odaklanan bir araştırma projesinin başladığını duyurdu. Kripto paralara artan küresel ilgi ile birlikte, Avustralya Senato’sunun Teknoloji ve Finans Komitesi, ülkedeki kripto para endüstrisinin gelişimini teşvik etmek amacıyla daha uygun dijital varlık düzenlemeleri oluşturulmasını tavsiye etti.

Yapıcı Regülasyon Çağrısı!

Reuters tarafından yayınlanan rapora göre Komite, kripto para alım satım işlemleri için vergi indirimi çıkarılmasını ve borsalar için lisans getirilmesi gibi birçok konuya ilişkin düşüncelerini ifade etti. Komite, yeni düzenlemelerde geçerli olacak kuralları belirlemek adına da çeşitli dijital para birimlerinin nasıl sınıflandırılacağı konusunda netlik sağlanması gerektiğini de dile getirdi. Komite başkanı Senatör Andrew Bragg, uygun dijital varlık düzenlemelerinin hayata geçirilmesi durumunda, Avustralyalı kripto para birimi yatırımcılarının da gereksiz aracılara bağımlı olmak yerine finansal kaderleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olacaklarını belirtti.

Bragg, önerilen kapsamlı kripto para regülasyonlarının Avustralyanın, Birleşik Krallık, Singapur ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerle rekabet etmesini sağlayacağını da sözlerine ekledi. Bu yılın başlarında Avustralya Maliye Bakanı da, sıkı bir yasal çerçeve uygulamanın kripto para birimi endüstrisinin büyümesini engelleyebileceğini söyleyerek regülatörlerin uygun yasal düzenlemeler getirmeleri gerektiğini ifade etti.