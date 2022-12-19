Bir zamanların gözde altcoin'lerinden olan bu coin eski günlerini mumla aratıyor. Şimdi fiyat 2 doların altına düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

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Geçen hafta ABD Çalışma Bakanlığı’ndan gelen çekirdek TÜFE verileri sonrasında Bitcoin için 18.000 dolara kadar bir yükseliş görüldü, ancak bu kazançlar hızla silindi. S&P 500 gibi borsa endeksleri geçen hafta kayıplar yaşadı ve bu hafta da düşüş eğilimini sürdürecek gibi görünüyor. Filecoin yoğun satış baskısından muzdarip oldu ve fiyat grafiklerinde büyük kayıplar kaydetti.

Bitcoin bir kez daha 17.000 dolar seviyesini aşabilirse, piyasada küçük bir ralli şansı olabilir. Ancak sabırlı olmak önemli. 19 Aralık’taki işlemlerin önümüzdeki hafta varlıkların ivmesine ışık tutması muhtemel.

4 Dolarlık Destek Kırıldı

Bir dizi Fibonacci geri çekilme ve uzatma seviyesi (sarı), Kasım ayı başındaki çöküşte FIL’in 6,56 dolardan 4 dolara hareketine dayanarak çizildi. Filecoin, 10 Kasım’dan 16 Aralık’a kadar 4,07 dolar ile 4,6 dolar arasında bir aralık oluşturdu. 14 Aralık’ta FIL direnç olarak 4,38 dolar bölgesini tekrar test etti ve yaklaşık %30 düşerek 3 dolara ulaştı. Geçtiğimiz birkaç gün içinde volatilite ve işlem hacmi düşük seyretti.

Fibonacci uzatma seviyeleri düşüş hedefleri olarak 2,72 dolar ve 2,41 doları gösterdi. Bu arada, 3,39 dolardaki %23,6 uzatma seviyesi neredeyse direnç olarak yeniden test edildi. Göreceli güç endeksi (RSI) güçlü bir şekilde düşüş eğilimindeydi ve son birkaç gün içinde aşırı satım bölgesinde kaldı.

Daha düşük bir zaman diliminde önemli bir seviyeye yakın bir düşüş sapması, yatırımcılar için bir fırsat sunabilir. Chaikin para akışı (CMF) son günlerde zayıf bir şekilde yükseldi, ancak ağır satış baskısını göstermek için bir kez daha -0,05’in altına daldı.

3 doların altına gelecek bir hareket Filecoin’in önümüzdeki haftalarda 1,44 dolara düşmesine neden olabilir ki bu da yukarıda bahsedilen 6,56 dolardan düşüşe dayanan %100 Fibonacci uzatma seviyesi olarak dikkat çekiyor.

Keskin Bir Düşüşe Tanıklık Ediliyor

Hafta sonu boyunca, uzun pozisyonların tasfiyesine işaret edecek şekilde keskin bir düşüş kaydetmişti. Duyarlılık düşüş yönündeydi ve fonlama oranı da hafta sonu boyunca negatifti. Coinalyze’den alınan likidasyon verileri, Filecoin 16 Aralık’ta 4,15 dolardan 3,02 dolara düştüğünde 4,98 milyon dolar değerinde uzun pozisyonun likide edildiğini gösterdi.

Momentum ve piyasa yapısı satıcıların lehine olduğu için teknik grafikler düşüş eğilimi gösterdi. Vadeli işlem piyasası katılımcıları da yakın zamanda Filecoin için bir toparlanmadan umutlu değilmiş gibi görünüyor. FIL 3,4 doları geri alabilirse, bu daha düşük zaman dilimlerinde bir değişikliğin habercisi olabilir. Tüm bunlar yaşanırken uzun vadeli trend büyük ölçüde satıcıların lehine olmaya devam etti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.