Kripto paraların tek boynuzlu atı 2023 yılına damgasını vurabilir. 2022 yılı itibariyle rakiplerine üstünlük sağlayan altcoin için 2023 nasıl geçecek?

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Delphi Digital tarafından yakın zamanda yayınlanan bir raporda, Uniswap’in Curve ile birlikte piyasa değeri ve hacmi açısından büyük AMM’lerden (otomatik piyasa yapıcılar) daha iyi performans gösterdiği belirtildi.

Sosyal Göstergeler Ne Diyor?

Kripto piyasasının son birkaç aydır yaşadığı dalgalanmaya rağmen Uniswap, piyasa üzerindeki hâkimiyetini korumayı başardı. Veriler, ilk iki AMM’nin (Uniswap ve Curve) hacim açısından tüm pazar payının %60’ından fazlasını ele geçirdiğini gösterdi.

Uniswap’in hacim açısından son dönemdeki büyümesi, Uniswap’in sosyal yönü ele alındığında yaşadığı artan aktiviteye bağlanabilir. LunarCrush tarafından sağlanan verilere göre, Uniswap hakkında sosyal medyada konuşanların ve katkıda bulunanların sayısı ayı piyasası sırasında büyük bir artış gösterdi.

Uniswap’in NFT pazarının lansmanıyla birlikte bahsedenler ve katkıda bulunanlardaki bu artış, ağın kripto pazarındaki önemini korumaya devam etmesinin nedenlerinden biri olabilir.

Yutturmacanın Ötesinde

Uniswap dalgalı bir piyasaya rağmen büyümeyi başarmış olsa da, işlerin daha da kötüye gitme ihtimali her zaman bulunuyor. Bu olasılığın göstergelerinden biri Uniswap’in NFT pazarına olan ilginin azalması olabilir.

Pazar yerinin lansmanı sırasında Uniswap’i çevreleyen çok fazla heyecan vardı. Ancak zaman geçtikçe, Uniswap NFT platformundaki günlük satış ve kullanıcı sayısı önemli ölçüde azaldı. Dune Analytics tarafından sağlanan verilere göre, Uniswap’teki günlük benzersiz NFT satışlarının sayısı üç hafta içinde 446’dan 32’ye düştü.

Uniswap’in hâkimiyetini sürdürmekte zorlanabileceğini gösteren bir diğer işaret de UNI’nin azalan geliri ve TVL’si oldu. Messari tarafından sağlanan verilere göre, Uniswap tarafından son 30 gün içinde toplanan gelir %45,38 oranında azaldı.

Basın zamanında, Uniswap tarafından toplanan toplam gelir 2,70 milyon dolardı. TVL açısından bakıldığında, Uniswap ayı piyasasının etkilerini hissetti. Son üç ayda Uniswap’ın toplam TVL’si 3,1 milyar dolardan 2,4 milyar dolara geriledi.

Ayrıca, Santiment tarafından sağlanan verilere göre, UNI için günlük aktif adresler geçtiğimiz ay önemli ölçüde azaldı. Bu da UNI’nin adresler arasında takas edilme sıklığının azaldığını göstermekte. Bununla birlikte, yazım sırasında UNI 5,32 dolardan işlem görüyordu ve fiyatı son 24 saatte %0,52 arttı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.