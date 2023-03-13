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Bu Altcoinde Yenilikler Bitmek Bilmiyor! Son Gelişme Artışı Getirebilir!

Popüler kripto para projesinde yayınlanan yeni güncelleme genel fiyat artışlarından bağımsız olarak bir yükselişe neden olabileceği belirtiliyor.
23:55
13 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Polkadot Insider kısa süre önce DOT için büyük bir yükseliş sinyali gündeme getirdi. Kripto para biriminin yeni özelliği ile fiyat artışı gelecek mi?

DOT Güncellemesi!

DOT’un resmi sitesi üzerinden yayınladığı Altrank, grafiklere yansıyarak fiyatı son 24 saatte %7 oranından fazla arttı. DOT, yazı kaleme alındığında 5,95 dolar seviyesinden işlem görüyor ve piyasa değeri 6,9 milyar doların üzerindeydi. Son boğa piyasası DOT’un fiyatını yükseltmede rol oynasa da, kazançlar Altrank bulgularına eşdeğer olmadığı belirtildi.

Cardano (ADA) ve Binance Coin (BNB) gibi diğer kripto para birimleri, DOT’a kıyasla daha fazla kazanç kaydetti. Bunun olası bir nedeni olarak ise Blockchain denetçisinin Polkadot ve Kusama’da Lido’yu desteklemeyi bırakacağının duyurulduğu son MixBytes bölümü olabileceği üzerine fikir yürütülüyor.

Özellikle hizmetler, piyasa koşulları, protokol büyümesi, kapasite sorunları ve öncelik uyumu dahil olmak üzere bir dizi nedenden dolayı askıya alınmıştı. Bununla birlikte, yakın geçmişte Polkadot ekosisteminde ağın daha da büyümesini sağlayabilecek çeşitli gelişmeler yaşandı. Örneğin, Polkadot’un NFT ekosisteminde ilginç bir güncelleme sürüldü.

DOT Verileri!

Polkadot parachain Unique Network, moda markası DUNDAS için Paris moda haftasındaki gösterisine katılan konuklara dağıtmak üzere katılım kanıtı NFT’leri bastı. Buna ek olarak bir DeFi platformu olan SuperHedge, test ağını başlatmak için Moonbeam’i seçtiğini açıkladı. Moonbeam’in zincirler arası bağlantı özelliği, SuperHedge’in Polkadot ve EVM dahil olmak üzere farklı zincirlerle bağlantı kurmasını ve etkileşim kurmasını sağlayacak. Polkadot’un zincir üstü metriklerine bakıldığında, son fiyat artışının bir temeli olduğu ve token fiyatının önümüzdeki günlerde daha da artabileceği öne sürüldü.

Kripto para biriminde fiyat artışına hacimdeki artış eşlik etti. LunarCrush’ın verileri, DOT çevresindeki düşüş eğiliminin geçen hafta %75’ten fazla azaldığını vurguladı ve bu umut verici bir gelişme olarak görülüyor. Son zamanlarda Binance fonlama oranı arttıkça DOT’un vadeli işlemler piyasasındaki talebi de artış kaydetti. Ek olarak DOT, sosyal hacmi önemli ölçüde arttığı için kripto para alanında bir tartışma konusu olmayı da başardı.

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