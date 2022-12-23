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  •   Bu Altcoin’de Yaşanan Güncelleme Uzun Vadeli Yatırımcıları Sevindirebilir!

Bu Altcoin’de Yaşanan Güncelleme Uzun Vadeli Yatırımcıları Sevindirebilir!

Uzun vadeli olarak kripto para tutan veya bunları stake eden yatırımcılar için bu altcoin'de yaşanan gelişme mutluluk verici olabilir.
00:12
23 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Lido Finance (LDO) 21 Aralık’ta yaptığı bir duyuruda teknolojisinde yeni yükseltmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Lido, Solana (SOL) ağında V2’ye güncellendi. Ancak bu değişikliklere rağmen Lido’nun piyasa koşulları hala güçlü görünmüyordu.

Lido Finans’ta Yeni Değişiklikler Var

Bu yeni güncelleme tüm komisyon düğümlerinin %100’ünü havuzdan kaldıracak. Bununla birlikte, Lido’daki doğrulayıcıların durumunu iyileştirecek, çünkü hem blok ödüllerini hem de stake ödüllerini stSOLb (Staked Sol) yerine SOL olarak alacaklar.

Lido ağı SOL’larını stake etmek isteyen kullanıcılar için daha güvenli ve node operatörleri için daha karlı olabilir. Lido ekibi protokolünü sürekli olarak değiştiriyor olsa da, Lido’nun hala iyileştirmesi gereken alanları bulunuyor.

Örneğin, Lido için APY (yıllık yüzde getiri) geçmişte önemli ölçüde azaldı. Dune Analytics gösterge paneli tarafından sağlanan verilerden, Lido’nun kullanıcıları için ürettiği APY’nin yazı yazıldığı sırada %5,42’den %3,99’a düştüğü gözlemlendi.

Bu azalan APY, Lido protokolündeki tekil kullanıcı sayısının azalmasının bir nedeni olabilir. Messari tarafından sağlanan verilere göre, Lido protokolündeki tekil kullanıcı sayısı son 30 gün içinde %20,86 oranında düşmüş durumda.

Protokoldeki kullanıcı sayısının azalması, Lido tarafından elde edilen geliri de etkiledi. Toplam geliri %18,82 oranında azaldı ve bu yazının yazıldığı sırada protokolün toplam geliri 26,56 milyon dolar oldu.

Piyasa Tepki Veriyor

Yukarıda bahsedilen gelişmelerin bir sonucu, LDO’yu elinde bulunduran büyük adreslerin ilgisinin azalması olabilir. Santiment tarafından sağlanan verilere göre, büyük adresler tarafından tutulan LDO yüzdesi geçen ay önemli ölçüde azaldı. Bu durum LDO’nun fiyatlarındaki düşüşle aynı zamana denk geldi ki bu da LDO’nun büyük adresler tarafından satılmasından kaynaklanmış olabilir.

Lido ağındaki büyük adreslerin LDO’ya olan güvenlerini kaybetmelerinin yanı sıra, yeni adresler de token’a olan ilgilerini kaybetmiş olabilir. Bu durum, geçtiğimiz hafta boyunca yaşanan token’ın ağ büyümesindeki düşüşle kanıtlandı. Bu durum, yeni adreslerin LDO’yu ilk kez transfer etme sayısının azaldığını göstermekte.

Bununla birlikte, Lido Finance’in yeni güncellemelerinin protokolün sorunlarının üstesinden gelmesine yardımcı olup olamayacağını göreceğiz. Bu yazının yazıldığı sırada LDO 0,912 dolardan işlem görüyordu. CoinMarketCap’e göre fiyatı son 24 saat içinde %4,93 oranında düştü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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