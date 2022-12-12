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Piyasalar yeni bir kaosun içine girdi, FTX çöküşünün ardından piyasadaki belirsizlik artmaya devam ediyor. En büyük kripto para borsası Binance hakkındaki soruşturma iddiaları ve FTX çöküşündeki rolüne odaklanan ABD’li siyasiler piyasaların geleceğini tehdit ediyor. Eğer kaos büyümeye devam ederse yatırımcılar ciddi kayıplarla yüzleşebilir.

Altcoinde Rekor Alımlar

Ancak korkunun zirveye ulaştığını düşünen bir grup yatırımcı birikime devam ediyor. Bitcoin balinaları henüz satışlarını bitirmemiş olsa da Ethereum yatırımcıların iyimserlik hâkim. Son iki haftadır Ethereum’u yakından izliyorsanız, çok fazla yanal fiyat hareketi fark etmiş olabilirsiniz. Bu durum tüm kripto piyasasının mevcut genel durumunu yansıtsa da ETH bu hafta bir miktar dalgalanma yaşamak üzere olabilir.

Son Glassnode raporuna göre 10 veya daha fazla ETH tutan adres sayısı yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Bu adreslerdeki artış ETH hakkında birçok şeyi doğruladı. ETH için talep devam ediyor. Bu gözlemi destekleyebilecek kayda değer bir veri aktif adres sayısındaki paralel artıştır. Bu gözlem, 10 ETH’nin üzerinde tutulan adres sayısındaki artışla aynı doğrultudadır. Aynı dönemde Ethereum’un ağ büyümesinde de bir artış gözlemlendi. İlginç bir şekilde, ETH’nin ortalama coin yaşı, daha önce bir miktar düşüş gösterdikten sonra yukarı yönlü yörüngesini yeniden kazanmıştır.

Kripto Para Boğası

ETH’nin tahmini kaldıraç oranının aynı süre zarfında artmış olması da dikkat çekiciydi. Bu önemliydi çünkü kaldıraç, kripto piyasasının bu kadar değişken olmasının nedenlerinden biri. Kaldıracın geri dönüşü daha yüksek yatırımcı güvenini desteklemektedir. ETH’nin fiyat hareketi, sağlıklı talebin kademeli olarak toparlandığını düşündüren gözlemlenen değişikliklere rağmen nispeten değişmeden kaldı. 11 Aralık itibariyle ETH, ayın başından bu yana işlem gördüğü aynı dar aralıkta 1.265 dolardan işlem gördü.

Ancak yatırımcıların mart ayı içinde kilidi açılacak milyonlarca Ether’i gözden kaçırmaması gerekiyor. Bir grup yatırımcıları ETH talebi artmış olsa da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde kilidi açılacak ETH miktarı fiyatı üzerinde bir baskı oluşturabilir. Yaklaşık 1,5 milyon ETH 500-600 dolar maliyetle ETH 2.0 sözleşmesine kilitlenmişti eğer Mart ayında da piyasadaki korku devam eder bu yatırımcılar düşük bir karla ellerindeki varlıkları spot borsalarda boşaltabilir.