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Bu Altcoin’de Ralli: Yüzde 70 Oranında Arttı!

Etherum tabanlı bir altcoinde yaşanan ciddi artış tüm piyasalara meydan okuyor. Altcoindeki yenilikler devam ederken fiyat artışı sürecek mi?
16:30
4 Haziran 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasalardaki yaşanan hareketlilik devam ederken son zamanlarda Ethereum (ETH) tabanlı bir altcoin, fiyatındaki ciddi artış ile ayı piyasasına meydan okuduğu ifade ediliyor.

%70 Fiyat Artışı

Politikasıyla firmaların başlangıçtan itibaren daha iyi finansal hizmetler sunmasını sağlayan bir bulut blok zinciri teknolojisi altyapısı olan Chain’in (XCN), kripto para birimlerinin piyasalardaki yatay seyri devam ederken son 10 gün içerisinde fiyatındaki %70 oranından fazla artışla yatırımcılarının yüzünü güldürdüğü söyleniyor.

Chain, 25 Mayıs tarihinde 0.10 dolar seviyelerinden işlem görüyordu. Gösterdiği performansıyla yazı kaleme alındığında 0.1578 dolar seviyelerinden fiyatlanıyor. Ayrıca kripto para biriminin Mayıs ayı ortasında piyasa değeri sıralamasında ciddi bir yükseliş gösterdiği belirtiliyor. Bununla birlikte teknoloji şirketi yaptığı bir açıklamada, kripto para piyasalarındaki yatay seyrin verdiği durgunluğa rağmen bünyesine yeni çalışma arkadaşları almaya devam ettiğini duyurdu.

Öte yandan Chain’in yaptığı bir diğer yenilik ise, hacim olarak dünyanın en büyük kripto para borsa platformu olan Binance’in blok zinciri ağı olan BNB Chain’de geçen ay kullanıma sunulması oldu. Bu yapılan son yenilik ile dijital varlık, BNB blok zinciri aracılığıyla Huobi, Gate. io ve KuCoin gibi kripto para platformları kullanılarak yatırılabileceği duyuruldu.

DAO’ya Geçiş

3 Haziran Cuma günü teknoloji şirketi Chain’de bir yönetim değişikliği olduğu ifade ediliyor. Yapılan değişikliğin ardından kripto para biriminin toplam arzının %22 oranından fazlası olan 2,6 milyar dolarlık dev bir XCN yakıldığı açıklandı.

Bulut blok zinciri CEO’su Deepak Thapliyal’ın kripto para birimi hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

“XCN’de uygulanan token yakma işlemi, Chain’in merkeziyetsiz otonom kuruluşların (DAO) yönetimine geçişini ifade ediyor. Bu dönüm noktası, hem XCN’nin Web 3.0 geliştirme üzerindeki etkisini, hem de onun blok zinciri üzerine birtakım yeniliklerin inşa etmesini kolaylaştıracaktır.”

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