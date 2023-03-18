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Helium topluluğu tarafından oluşturulan bir kuruluş olan Hazırlık Çalışma Grubu, yakın zamanda Solana’ya (SOL) taşınmasının durumu hakkında bir güncelleme yayınladı. HNT haberlerin ardından daha da düştü ve işte gerilemenin nedeni!

HNT’den Yeni Komite!

Hazırlık Çalışma Grubu, taşınma tarihi olarak başlangıçta 27 Mart’ı belirlemişti. Ancak grup, taşınma durumunu değerlendirmek için üçüncü bir toplantının ardından 18 Nisan’a ertelenmesi lehinde oy kullandı. Rapora göre taşınma hazırlıkları devam ediyor. Helium topluluğu, geçiş tarihini üç nedenden dolayı ertelemeyi seçti. İlk olarak, bazı operasyonel iyileştirmeler ve ek testler gerekliydi. İkinci sebep, gerekli yönetim oylarını bekliyor olmaları ve üçüncüsü, toplumun hazırlığının %100 olmamasıydı. Kripto para ağının yerel token’ı HNT, bu hafta piyasa yönünün aksine düşüş eğiliminde olan birkaç token’dan biri. Geçiş tarihinin erteleneceğini açıkladıktan sonraki 24 saat içinde yaklaşık %18 düştü. Yazı kaleme alındığında 1,53 dolarlık fiyatı, Şubat ayının en yüksek seviyelerinden %55 oranında aşağıda.

HNT yatırımcıları, fiyatın artık aşırı satıldığını ve mevcut konumda önemli bir destek hattında olduğundan ötürü dikkatli olmaları gerekebilir. Daha önce aynı desteği 14 Mart’ta ve Ocak ayında yılın başında yeniden test etmişti. Başka bir deyişle kripto para birimi mevcut seviyeden geri dönme olasılığı önemli.

HNT Fiyat Tahmini!

Mevcut beklenti, HNT’nin geri sıçrayabileceği yönünde olsa da, dikkate alınması gereken bazı faktörler var. Örneğin, Binance yakın zamanda 24 Mart’ta HNT’yi listeden kaldırmayı planladığını duyurdu. Bu karar, çıkışlardaki ani artışa katkıda bulunmuş olabilir. Listeden çıkarma duyurusu, HNT’nin aksi halde Binance’te erişebileceği çok fazla likiditeyi kaçıracağı anlamına gelebilir.

Token’ın geri dönme yeteneği bu nedenle sınırlı olabilir. Zincir üstü gözlemler söz konusu olduğunda, hacim ve volatilite metrikleri, yazı kaleme alındığında son 24 saat içerisinde haftalık en yüksek seviyelerine ulaştı. Ayrıca HNT’nin piyasa değeri metriği yakın zamanda 212,4 milyon dolara düşmeden önce 224,2 milyon dolarda yeniden birikim işaretleri gösterdi.