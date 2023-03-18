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Kripto piyasası hareketlenmeye devam ederken Chainlink (LINK) benzeri token’lar, yaygınlaşan olumlu duygudan pay almakta zorlandı.

LINK’de İşlem Hacmi Düşüşü!

Zincir içi verilere göre, ekosistem ayıların zararda istikrara kavuştuğundan beri birkaç proje bir dizi yatırımcının katılımından yararlandı. Piyasa kapitalizasyonu açısından 21. sırada yer almasına ve 1 milyondan fazla yatırımcının izleme listesinde kalmasına rağmen LINK’in benimseme yarışması çekişmeli geçti.

Glassnode’a göre non-zero LINK adres sayısı 665.850’ye düştü. Adından da anlaşılacağı gibi metrik, pozitif sayıda kripto para birimi tutan adreslerin sayısını ölçer. Dolayısıyla düşüş mevcut holder’lardan veya diğer projelerini ele alan yatırımcılardan elde edilen satışları gösteriyor. Ancak yukarıdaki verilere kapsamlı bir bakış, düşüşün Ocak ayından bu yana devam ettiğini gösteriyor.

Tüm zamanların en yüksek seviyesinden (ATH) %87,36 oranından daha düşük olan LINK, son 30 günde yalnızca %1,44’lük bir değer artışı sağlamayı başardı. Bu durum esas olarak Bitcoin (BTC) , Ethereum (ETH) ve aynı bölge içinde yer alan diğer birkaç kişi tarafından gösterilen eğilimin tersiydi. Bununla birlikte token, son yedi gün içinde %8,13’lük bir artış oluşturduğu için düşüş trendini telafi etmiş gibi görünüyordu. LINK, fiyatına göre iyileşme gösterse de, hacmi son birkaç gündür çekilmişti.

LINK Verileri!

Kripto para birimlerinin hacmi, piyasa güçlerinin bir göstergesi olarak hizmet ediyor. Yükselen hacim, bir ağdaki işlemlerde bir artışa işaret eder ve genellikle sağlıklı bir ağın işareti olarak görülür. Yazı kaleme alındığında, LINK’in hacmi 328.21 milyon seviyelerindeydi. 18 Mart’ta bir artış olmasına rağmen diğer birkaç token ile karşılaştırıldığında bu sayı daha geri planda kalıyor. Ayrıca LINK’in fonlama oranı %0,01 ile pozitif seviyede. Metrik, yatırımcılar tarafından tutulan uzun ve kısa pozisyonlara dayalı olarak periyodik ödemelerin oranını ortaya koymakta. Metrik pozitif olduğunda, kısa pozisyonların uzun pozisyonları ödediği anlamına gelir. Bununla birlikte gelecekteki LINK duyarlılığı, BTC’nin hangi yöne hareket ettiğine bağlı olabilir. Son olarak, bankacılık sektörü kargaşası gibi olaylar da token’ı etkileyebilir.