Kripto para piyasalarının bu hafta en çok kaybedenleri arasında yer alan altcoinde metrikler dip seviyelere ulaştı! Bu ne demek oluyor?

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Vasil hard fork güncellemesi ile kripto para piyasalarının gündeminde uzun süreler kalan Cardano’nun (ADA) fiyatı, kilit destek bölgesi olan 0.38 doların altına gerilemeden sonra uzun vadeli 0.36 dolar destek seviyesini test etti. Cardano’nun fiyat hareketinde destek seviyeleri nereler?

Haftanın Kaybedeni ADA

Kripto para devlerinden olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) konsolidasyona devam ederken Cardano, CoinMarketCap verilerine göre haftanın kaybedenleri listesinin başında geliyor. Haftalık zaman diliminde ADA %10.86 oranında değer kaybetti. Ayrıca ADA piyasa değerine göre ilk 10 kripto para birimlerinin arasında en yüksek haftalık kayıp veren token.

Cardano’nun fiyatı, Eylül 2021 tarihinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,10 dolar %87,96 oranında geriledi. Kripto para biriminin kısa ve uzun vadeli yatırım getirisi oldukça düşük seviyelere gerileyerek bir aylık yatırım getirisi %23,47 ve yıllık yatırım getirisi %82,79 oranında düştü. Pazartesi günü Cardano, yatırımcıların fiyatın 0.38 dolar direncinin üzerine çıkmasını beklentileri nedeniyle fiyat artışlarını hızlandırmayı başardı.

ADA’da Kritik Seviye

Son birkaç gün içerisinde ADA, kripto para birim için uzun vadeli destek görevi gören 0,42 dolar seviyesinin altında bir düşüş yaşandı. Bununla birlikte ayılar fiyatı 0,45 doların ve ardından 0,42 dolar seviyesinin altına itmeyi başardılar. ADA, 0,400 dolar seviyesinde olan 100 SMA’nın altına gerilemesinin ardından fiyat Pazar günü 0,34 dolara kadar düşmeye devam etti.

Yazı kaleme alındığında ADA büyük ölçüde makro yükseliş momentumu nedeniyle küçük günlük kazançlar kaydederek 0,37 dolar seviyesinden işlem görüyordu. MACD, günlük RSI aşırı satım sinyallerinden dolayı herhangi bir geri dönüş işareti göstermedi. Bununla birlikte kısa vadeli fiyat düşüşü günlük ticaret hacimleri yazının kaleme alındığı tarihte 365 milyon dolar seviyesinde olduğu için ADA hacmi %18 oranında arttı. Öte yandan Cardano önümüzdeki günlerde, 0,38 dolar ve ardından 0,40 dolar seviyesinde sert bir dirençle karşılaşabilir. Bununla birlikte ADA 2018 yılının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,37 doların altına bir düşüş, kripto para birimi adına daha fazla kayıp yaratabilir.