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Lider akıllı sözleşme platformu Ethereum’un (ETH) bir ölçeklendirme çözümü olan kripto para projesinin, son fiyat artışı günlük işlemlerde tüm zamanların en yüksek seviyeye ulaştı.

OP’da Zirve Metrik!

Kripto para araştırma firması Delphi Digital, Optimism’in (OP) 7 Ocak tarihinden şimdiye kadarki en iyi rakamı olan 691.000 günlük işleme ulaştığını belirtti. Veri analiz firması, Optimism’in devam eden ayı piyasasına rağmen geçen Mart ayından bu yana işlem sayısında istikrarlı bir artış gördüğünü de açıklamalarına ekledi. Optimism ağının yerel token’ı olan OP, ulaşılan zirve verilerin ardından yazı kaleme alındığında 1,72 dolar seviyesinden işlem görüyor ve 2023 yılının başından bu yana kabaca %88 oranında artış kaydetti.

Optimism’den Başarılı Güncelleme!

Delphi Digital ayrıca Optimism ve diğer Ethereum Layer-2 ağı Arbitrum’un 7 Ocak tarihinde Ethereum’un toplam günlük işlemlerinden yalnızca 16.000 işlem geri planda kaldığını vurguladı. Ek olarak Optimism geçtiğimiz hafta içerisinde test ağını başarıyla yükseltmişti. Kripto para projesinin resmi web sitesinde yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Optimism Goerli Testnet başarıyla Bedrock’a yükseltildi! Bu güncelleme Bedrock’un piyasaya sürülmesinde çok önemli bir adım ve OP Laboratuvarları’ndaki protokol ekibinin muazzam çabalarının sonucu. Sonraki durak: Optimism Mainnet! Temel olarak Bedrock ile hangi projeler Optimism üzerinde gelişecek? Geriye dönük kamu malları finansmanı ile bu konuda söz sahibi olursunuz. Seçimlerinizi hazırlayın çünkü RetroPGF 2. tur için adaylık penceresi önümüzdeki hafta açılıyor!

Popüler kripto para projesi OP, yeni yıldaki en büyük fiyat artışının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesi olan (ATH) Ağustos ayında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,21 dolardan yalnızca %22 oranında aşağıda işlem görüyor. Geliştiricilerin ve kullanıcıların pratik ihtiyaçlarını ele alıyor ve günden güne daha iyi bir noktada olmayı hedefleyen OP Mayıs 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştü.