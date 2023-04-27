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Kripto para piyasalarına son dönemlerde sürülen ve kısa süre içerisinde oldukça popülerleşen köpek temalı memecoin Floki Inu’nun (FLOKI) verilerine göre meme token’ı satın alan çok sayıda yatırımcının, ciddi anlamda bir zararda olduğu belirtildi. Kripto para birimi fiyatı yükselişe geçecek mi? Son veriler neye işaret ediyor?

FLOKI Holder’ları Zararda!

Kripto para analiz platformu IntoTheBlock’tan alınan verilere göre, FLOKI holder’larının yalnızca %19’u kripto paranın mevcut fiyatında karlı bir konuma sahip. Mevcut konum itibariyle kripto para birimini satın alanların %12 oranındaki kısmı zarar eğilimin ve %70’i para kaybediyor.

Piyasanın ilk meme token’ı olan Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) ise Binance.US’nin 25 Nisan tarihinden itibaren FLOKI’yi desteklediğini açıklamasından sonra son 24 saat içinde %2,20 düşüşle bu yazı kaleme alındığında 0,000036 dolar seviyesinden işlem görüyor. Kripto para projesi açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

FLOKI’nin (FLOKI) Binance.US’ta listelendiğini duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Artık FLOKI satın alabilir ve düşük ücretler karşılığında en iyi kripto platformunda işlem yapmaya başlayabilirsiniz.

Binance Listelemesi!

FLOKI’nin geliştirici ekibi, Binance listelemesinin token’ı bir varlık olarak meşrulaştırdığını belirterek şunları söyledi:

Floki artık BinanceUS’ta yayında. Bu, Floki’yi daha da meşrulaştıran ve DOGE ve SHIB ile memecoin üçlemesini kesin bir şekilde tamamladığımızı açıkça ortaya koyan BÜYÜK bir haber!

Öte yandan elde edilen verilere göre Shiba Inu yatırımcılarının çoğunluğu da zarar durumunda. SHIB yazı kaleme alındığında 0,00001 dolar seviyesinde, token’ı satın alanların %68’inin zarar durumundayken, sırasıyla yalnızca %3 ve %28’i başa baş başa kalıyor ve kar ediyor. Ayrıca Dogecoin holder’larının %54’ü yatırımlarından bir kazanç görüyor. Sırasıyla yalnızca %4 ve %43’ü başa baş ve para kaybediyor. Önde gelen memecoin, yazı yazıldığı sırada 0,079 dolar seviyesinde.