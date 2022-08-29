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Bu Altcoinde Devasa Bir İşlem Daha! 500 Milyon Token Aktarıldı!

Piyasalardaki hareketli günler devam ederken bu popüler kripto para biriminde geçtiğimiz günlerdeki aktarımına bir yenisi eklendi!
22:00
29 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında derinliğini arttıran düşüş ivmesi yeni hafta ile etkisini yavaş kaybediyor. Birçok kripto para biriminde yükselişler yaşanırken popüler altcoinler arasında yer alan Ripple (XRP) yatırımcılarından biri çok büyük boyutta bir işlem gerçekleştirdi.

Devasa XRP Transferi

Piyasaların genelini analiz edip büyük yatırımcıların takipçisi olan kripto para veri analiz şirketi Whale Alert’ten alınan verilere göre, yaklaşık yedi saat önce dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biri olan Kraken’den şaşırtıcı bir XRP transferi gerçekleşti. Edinilen verilere kripto para borsasında yaklaşık olarak 161.221.380 dolar değerinde 500 milyon XRP transferi gerçekleşti.

Önde gelen kripto para borsası olan Kraken’e ait bir cüzdanda anonim bir kripto para adresine yaklaşık yarım milyar XRP tokenı gönderilirken, piyasa değerine göre yedinci en büyük kripto para birimi yaklaşık 0,32 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda XRP’nin yine bir devasa işlemi FTX borsasından 120.000.000 adet token Binance borsasına transfer edilmişti.

Bitcoin Genel Görünüm

Öte yandan çoğu kripto para biriminde yaşanan düşüş, yerini yukarı yönlü harekete bırakmasına rağmen bazı istisnai kripto para birimlerinden olan Dogecoin (DOGE) ve XRP pek trende uygun hareket edemedi. Ripple’ın değeri son 24 saat içerisinde yaklaşık %2 oranında gerileyerek 0.32 dolar seviyesindeyken popüler meme token DOGE ise yaklaşık %1 oranında değer kaybederek 0.063 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bununla birlikte lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ise son 24 saat içerisinde yaklaşık %2 oranında bir kazanç elde ederek yazı kaleme alındığında 20.288 dolar seviyesinden işlem görüyor. Kripto para piyasalarının amiral gemisi yeniden 20.000 dolar seviyesinin altına düşmez 20.700 dolar seviyelerine doğru küçük çaplı bir yükseliş görülebilir. Ayrıca Bitcoin için haftalık bir analiz yapmak şuan için erken bir tarih olabilir ancak boğalar 19.500 seviyesini koruyabilirse önümüzdeki süreçte daha pozitif bir hareket görülebilir.

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