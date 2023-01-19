Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Bu Altcoin Zirveyi Gördü Dönüyor! Peki Yükselecek Mi?

Birçok altcoin için benzer bir tablo söz konusu, yatırımcılar satış fırsatını kaçırdı mı?
22:05
19 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son Bitcoin rallisi birçok altcoinde yüzde 50’yi aşan kazanç fırsatlarını da beraberinde getirdi. Aralık ayı dip seviyelerini değerlendirenler kazandı. Kripto para fiyatları aylardır düşerken yatırımcılar bunun sonsuza kadar süreceğini düşünüyordu. Şimdi aynı şeyi yükseliş için düşünüyorlar. Fakat altcoinlerin bir kısmı artık zirveden dönüyor.

Monero (XMR)

Monero (XMR) mevcut fiyat düzeltmesinde değerinin yaklaşık %15’ini kaybetti. Fiyat düzeltmesi, 188 dolardan 160 dolar seviyesine kadar sürdü. Yazı hazırlandığı sırada XMR Coin fiyatı 160 doların üzerinde bulunuyordu. XMR, fiyat düzeltmesinin ilk aşamasında 166,68 dolarda bir destek buldu ancak toparlanma yoğun satış baskısıyla (kırmızı bölge) durduruldu ve ayıların ortaya çıkmasıyla tersine döndü.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım bölgesine ulaşarak satış baskısının hala yoğun olduğunu gösterdi. Bununla birlikte, aşırı satım durumu trendin tersine dönmesini de etkileyebilir ve diğer ölçümler bir momentum değişikliğine işaret eder. Bu nedenle, XMR toparlanabilir ve önümüzdeki birkaç saat/gün içinde 162,58 ve 164 dolar dirençlerini test edebilir.

XMR Coin Yorum

Kısa vadede XMR Coin için 157,71 dolar desteğinin korunması yükseliş senaryosu için birinci şarttır. Eğer bu seviyenin altında kapanışlar gelirse düşüş derinleşebilir. Coinglass verilerine göre XMR’nin açık faiz oranları fiyat düştükçe arttı. Bu durum, fiyat düşüşüne rağmen XMR’nin vadeli işlem piyasasına daha fazla para aktığını gösteriyor. Bu nedenle, düşüş trendi momentumunun zayıflayabileceğini ve varlık için bir fiyat toparlanmasına yol açabileceğini gösteriyor.

Santiment verileri, XMR/USDT çifti için Binance Fonlama Oranındaki düşüşün de gösterdiği gibi, XMR talebinin son fiyat düşüşüyle birlikte azaldığını gösterdi. Bu durum, son dönemdeki değer düşüşüne rağmen türev piyasasında XMR için hâlâ talep olduğunu gösteriyor. Bitcoin eğer mevcut seviyesinde kalırsa yükseliş ihtimali ağır basıyor. Ancak BTC’nin Genesis iflas riski nedeniyle durağanlaşması 20.200 dolara doğru bir düşüş ihtimalini akıllara getiriyor. Yatırımcıların, fiyat zirveden döndüğü için trend dönüşünü beklemesi şu aşamada daha iyi bir seçenek olabilir. Olası çekilmede 152 ve 139 dolar seviyeleri test edilebilir. Tersi senaryoda 184 ve 192 dolar hedeflenecektir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
Michael van de Poppe Sepetini Açıkladı: “Bu Altcoinde Fırsat Bölgesi!”
Michael van de Poppe Sepetini Açıkladı: “Bu Altcoinde Fırsat Bölgesi!”
Dogecoin İçin Kritik Seviyeler Belirlendi! Bu Seviyeleri Gören Yatırımcılar Mutlu Olacak!
Dogecoin İçin Kritik Seviyeler Belirlendi! Bu Seviyeleri Gören Yatırımcılar Mutlu Olacak!
Avalanche’da (AVAX) Güncel Veriler! Metrikler Neye İşaret Ediyor?
Avalanche’da (AVAX) Güncel Veriler! Metrikler Neye İşaret Ediyor?
Bu Altcoinde Kritik Gelişme Sonrası Zirve Metrik! Fiyat Artışı Hızlanacak Mı?
Bu Altcoinde Kritik Gelişme Sonrası Zirve Metrik! Fiyat Artışı Hızlanacak Mı?
LUNC Fiyatı Göz Doldurmaya Devam Edecek Mi? Terra Classic Fiyat Grafiği Ne Diyor?
LUNC Fiyatı Göz Doldurmaya Devam Edecek Mi? Terra Classic Fiyat Grafiği Ne Diyor?
55 Dolardan 4 Dolara Düşmüştü! 2023 Yılına Hızlı Giren Altcoin’de Yükseliş Sinyali Geldi Mi?
55 Dolardan 4 Dolara Düşmüştü! 2023 Yılına Hızlı Giren Altcoin’de Yükseliş Sinyali Geldi Mi?
Ünlü Shark Tank Milyoneri Kevin O’Leary Uyardı: FTX Son Olmayacak! Dikkatli Olun!
Ünlü Shark Tank Milyoneri Kevin O’Leary Uyardı: FTX Son Olmayacak! Dikkatli Olun!
ApeCoin İçin Sirenler Çalıyor! Düşüş veya Yükseliş Ne Olacak?
ApeCoin İçin Sirenler Çalıyor! Düşüş veya Yükseliş Ne Olacak?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Yüzde 40 Yükseldi Fakat Bu Seviyeye Düşebilir! Popüler Altcoinde Tehlike!
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Ünlü Kripto Para Balinası: Rallinin Fitili Ateşlendi, Şimdilik Bunlar Yükselecek!
Milyar Dolarlık Youtuber’ın İmajı Tehlikede! Projesini Kurtaran Kaptan Olabilecek Mi?
Teorik Olarak NFT Nasıl Üretilir?
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023