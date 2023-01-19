Birçok altcoin için benzer bir tablo söz konusu, yatırımcılar satış fırsatını kaçırdı mı?

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Son Bitcoin rallisi birçok altcoinde yüzde 50’yi aşan kazanç fırsatlarını da beraberinde getirdi. Aralık ayı dip seviyelerini değerlendirenler kazandı. Kripto para fiyatları aylardır düşerken yatırımcılar bunun sonsuza kadar süreceğini düşünüyordu. Şimdi aynı şeyi yükseliş için düşünüyorlar. Fakat altcoinlerin bir kısmı artık zirveden dönüyor.

Monero (XMR)

Monero (XMR) mevcut fiyat düzeltmesinde değerinin yaklaşık %15’ini kaybetti. Fiyat düzeltmesi, 188 dolardan 160 dolar seviyesine kadar sürdü. Yazı hazırlandığı sırada XMR Coin fiyatı 160 doların üzerinde bulunuyordu. XMR, fiyat düzeltmesinin ilk aşamasında 166,68 dolarda bir destek buldu ancak toparlanma yoğun satış baskısıyla (kırmızı bölge) durduruldu ve ayıların ortaya çıkmasıyla tersine döndü.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım bölgesine ulaşarak satış baskısının hala yoğun olduğunu gösterdi. Bununla birlikte, aşırı satım durumu trendin tersine dönmesini de etkileyebilir ve diğer ölçümler bir momentum değişikliğine işaret eder. Bu nedenle, XMR toparlanabilir ve önümüzdeki birkaç saat/gün içinde 162,58 ve 164 dolar dirençlerini test edebilir.

XMR Coin Yorum

Kısa vadede XMR Coin için 157,71 dolar desteğinin korunması yükseliş senaryosu için birinci şarttır. Eğer bu seviyenin altında kapanışlar gelirse düşüş derinleşebilir. Coinglass verilerine göre XMR’nin açık faiz oranları fiyat düştükçe arttı. Bu durum, fiyat düşüşüne rağmen XMR’nin vadeli işlem piyasasına daha fazla para aktığını gösteriyor. Bu nedenle, düşüş trendi momentumunun zayıflayabileceğini ve varlık için bir fiyat toparlanmasına yol açabileceğini gösteriyor.

Santiment verileri, XMR/USDT çifti için Binance Fonlama Oranındaki düşüşün de gösterdiği gibi, XMR talebinin son fiyat düşüşüyle birlikte azaldığını gösterdi. Bu durum, son dönemdeki değer düşüşüne rağmen türev piyasasında XMR için hâlâ talep olduğunu gösteriyor. Bitcoin eğer mevcut seviyesinde kalırsa yükseliş ihtimali ağır basıyor. Ancak BTC’nin Genesis iflas riski nedeniyle durağanlaşması 20.200 dolara doğru bir düşüş ihtimalini akıllara getiriyor. Yatırımcıların, fiyat zirveden döndüğü için trend dönüşünü beklemesi şu aşamada daha iyi bir seçenek olabilir. Olası çekilmede 152 ve 139 dolar seviyeleri test edilebilir. Tersi senaryoda 184 ve 192 dolar hedeflenecektir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.