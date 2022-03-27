X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!

  • CoinTürk
  • Altcoin
  •   Bu Altcoin Yüzde 70 Arttı! Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP ve Diğerlerinde Son Durum Ne?

Bu Altcoin Yüzde 70 Arttı! Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP ve Diğerlerinde Son Durum Ne?

Kripto para piyasasında artışlar yaşanmaya devam ediyor. Bu Altcoin %70 artış yaşarken Bitcoin ve altcoin'lerde son durum ne?
09:36
27 Mart 2022
Yazar: Emre Aydıner

Kripto para piyasası hafta içerisinde hızlı bir artış başlattı ve başta lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) olmak üzere pek çok kripto para biriminde fiyat artışları kaydedildi.

Bitcoin yaşanan bu artışla birlikte 45.000 dolar seviyesine dokundu. En büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) 3.000 doların da üzerine yükseldi.

Bu altcoin ise kripto para piyasasında yaşanan artışı gölgede bırakarak %70’in üzerinde değer kazandı.

Şimdi gelin Bitcoin ve altcoin‘lerde son durum ve güncel seviyelere bakalım.

Bitcoin (BTC) Konsolide Oluyor

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, hafta başında 40.000 dolar seviyesinden işlem görürken 22 Mart itibarıyla hızlı bir artış başlattı ve 43.000 dolar seviyesinin üzerine yükseldi.

Bitcoin daha sonra bu artışını sürdürmeyi başardı ve 25 Mart itibarıyla 45.000 dolar seviyesine dokundu. Bitcoin 45.000 dolar seviyesine dokunduktan sonra artışını sürdüremedi ve yeniden 44.000 dolar seviyelerine çekildi.

Amiral gemisi kripto para birimi bir süredir 44.000 dolar seviyesinde kazançları konsolide ediyor.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla Bitcoin (BTC), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %0.47’lik bir artışla 44.687 dolar seviyesinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

Altcoin’lerde Güncel Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin fiyatında kaydedilen bu artış, altcoin piyasasının genelini olumlu bir şekilde etkiledi. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH), hafta başında 2.800 dolar seviyelerinde hareket ederken yaşanan bu artışla birlikte fiyat 3.150 dolar seviyesinin de üzerine yükseldi.

Popüler altcoin şu anda piyasanın geri kalanı gibi artışını sürdürmeye devam ediyor.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla Ethereum (ETH), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %0.80’lik bir artışla 3.149 dolar seviyesinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

İlk 10’daki diğer kripto para birimlerine baktığımızda ise durum şu şekilde;

Binance Coin (BNB), son 24 saatte %1.17’lik bir artışla 417 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ederken, Ripple (XRP) son 24 saatte %1.11’lik bir artışla 0.83 dolardan, Cardano (ADA) son 24 saatte %1.44’lük artışla 1.14 dolardan, Solana (SOL) son 24 saatte %1.55’lik artışla 102 dolardan, Terra (LUNA) son 24 saatte %1.08’lik artışla 90 dolardan ve Avalanche (AVAX) son 24 saatte %1.88’lik artışla 86 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

Zilqa (ZIL) Son 24 Saatte %70 Arttı

Her ne kadar kripto para piyasasının genelinde bir artış yaşansa da bu altcoin tüm piyasaya meydan okudu. Zilqa (ZIL), lider kripto para birimlerindeki performansı gölgeleyerek haftanın ve son 24 saatin en çok artış yaşayan kripto para birimi oldu.

Öyle ki popüler altcoin gün içerisinde %70’lik bir artış kaydederek son 24 saatte en çok yükselen kripto para birimi olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Zilqa, hafta içerisinde de %93’lük bir artış yaşadı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
Bitcoin 45.000 Doları Gördü! Kripto Para Kahininden Bitcoin ve Altcoin Yorumu!
Bitcoin 45.000 Doları Gördü! Kripto Para Kahininden Bitcoin ve Altcoin Yorumu!
Bir Haftada Yüzde 80’in Üzerinde Artış Yaşadı: Gözler Bu Altcoin’de!
Bir Haftada Yüzde 80’in Üzerinde Artış Yaşadı: Gözler Bu Altcoin’de!
Rusya’da Kripto Para Birimlerinin Yasallaştırılması İle İlgili Önemli Gelişme
Rusya’da Kripto Para Birimlerinin Yasallaştırılması İle İlgili Önemli Gelişme
Ünlü Analist, Orta Ölçekli Bu Altcoin’i İşaret Etti! Yüzde 400 Artış Bekliyor
Ünlü Analist, Orta Ölçekli Bu Altcoin’i İşaret Etti! Yüzde 400 Artış Bekliyor
WhaleStats Verileri: Dev Balinalar Shiba Inu Satarken Bu İki Coin’i Biriktiriyor
WhaleStats Verileri: Dev Balinalar Shiba Inu Satarken Bu İki Coin’i Biriktiriyor
Binance Dahil Oldu! Bu Ülke Emlak Vergisi Ödemelerinde Bitcoin’i Kabul Edecek
Binance Dahil Oldu! Bu Ülke Emlak Vergisi Ödemelerinde Bitcoin’i Kabul Edecek
Analiste Göre Bu İki Altcoin, Kısa Vadede Güçlü Yükseliş İvmesi Yakalayabilir!
Analiste Göre Bu İki Altcoin, Kısa Vadede Güçlü Yükseliş İvmesi Yakalayabilir!
Bu Tahminler İç Kararttı: BTC, ETH ve Altcoin’lerle İlgili Korkutan Senaryo!
Bu Tahminler İç Kararttı: BTC, ETH ve Altcoin’lerle İlgili Korkutan Senaryo!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Demir Demirkan Herkesin Aklındakileri Sordu, Rock’n’Verse Ekibi Yanıtladı!
Binance Dahil Oldu! Bu Ülke Emlak Vergisi Ödemelerinde Bitcoin’i Kabul Edecek
Rock Kültürü Blockchain İle Birleşiyor: Rock’n’Verse’de Arka Planda Neler Oluyor?
NFT Hype’ı Artıyor: 10 Dakikada 24 Milyon Dolarlık Satış!
Son Teknik Analizler
Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) Grafik!
Bitcoin, LUNA, AVAX, ETC ve EGLD Yorum!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Yorum!
Gala Coin, Mana Coin ve Spell Coin Fiyat Tahminleri!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Altcoin’ler Yükselişe Liderlik Ediyor: İşin İçinde DeFi Var!
Ünlü Borsa’dan DeFi Projesi: CeFi ve DeFi Birleşimi!
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin'ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin’ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
Popüler DeFi Projesi Saldırıya Uğradı! 1.007 Ethereum (ETH) Çalındı
Popüler DeFi Projesi Saldırıya Uğradı! 1.007 Ethereum (ETH) Çalındı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022