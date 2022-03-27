Kripto para piyasasında artışlar yaşanmaya devam ediyor. Bu Altcoin %70 artış yaşarken Bitcoin ve altcoin'lerde son durum ne?

Kripto para piyasası hafta içerisinde hızlı bir artış başlattı ve başta lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) olmak üzere pek çok kripto para biriminde fiyat artışları kaydedildi.

Bitcoin yaşanan bu artışla birlikte 45.000 dolar seviyesine dokundu. En büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) 3.000 doların da üzerine yükseldi.

Bu altcoin ise kripto para piyasasında yaşanan artışı gölgede bırakarak %70’in üzerinde değer kazandı.

Şimdi gelin Bitcoin ve altcoin‘lerde son durum ve güncel seviyelere bakalım.

Bitcoin (BTC) Konsolide Oluyor

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, hafta başında 40.000 dolar seviyesinden işlem görürken 22 Mart itibarıyla hızlı bir artış başlattı ve 43.000 dolar seviyesinin üzerine yükseldi.

Bitcoin daha sonra bu artışını sürdürmeyi başardı ve 25 Mart itibarıyla 45.000 dolar seviyesine dokundu. Bitcoin 45.000 dolar seviyesine dokunduktan sonra artışını sürdüremedi ve yeniden 44.000 dolar seviyelerine çekildi.

Amiral gemisi kripto para birimi bir süredir 44.000 dolar seviyesinde kazançları konsolide ediyor.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla Bitcoin (BTC), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %0.47’lik bir artışla 44.687 dolar seviyesinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

Altcoin’lerde Güncel Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin fiyatında kaydedilen bu artış, altcoin piyasasının genelini olumlu bir şekilde etkiledi. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH), hafta başında 2.800 dolar seviyelerinde hareket ederken yaşanan bu artışla birlikte fiyat 3.150 dolar seviyesinin de üzerine yükseldi.

Popüler altcoin şu anda piyasanın geri kalanı gibi artışını sürdürmeye devam ediyor.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla Ethereum (ETH), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %0.80’lik bir artışla 3.149 dolar seviyesinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

İlk 10’daki diğer kripto para birimlerine baktığımızda ise durum şu şekilde;

Binance Coin (BNB), son 24 saatte %1.17’lik bir artışla 417 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ederken, Ripple (XRP) son 24 saatte %1.11’lik bir artışla 0.83 dolardan, Cardano (ADA) son 24 saatte %1.44’lük artışla 1.14 dolardan, Solana (SOL) son 24 saatte %1.55’lik artışla 102 dolardan, Terra (LUNA) son 24 saatte %1.08’lik artışla 90 dolardan ve Avalanche (AVAX) son 24 saatte %1.88’lik artışla 86 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

Zilqa (ZIL) Son 24 Saatte %70 Arttı

Her ne kadar kripto para piyasasının genelinde bir artış yaşansa da bu altcoin tüm piyasaya meydan okudu. Zilqa (ZIL), lider kripto para birimlerindeki performansı gölgeleyerek haftanın ve son 24 saatin en çok artış yaşayan kripto para birimi oldu.

Öyle ki popüler altcoin gün içerisinde %70’lik bir artış kaydederek son 24 saatte en çok yükselen kripto para birimi olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Zilqa, hafta içerisinde de %93’lük bir artış yaşadı.