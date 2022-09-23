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Bu Altcoin Yüzde 35 Artabilir! Kripto Parada Kısa Vadeli Fırsat!

Kısa vadede yüzde 35 büyüme potansiyeli gösteriyor. Şimdiden yüzde 10 yükseldi. Yatırımcıların kritik seviyeyi izlemesi gerek.
22:27
23 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yatırımcıları fiyatın hızla 1 doları aşmasını bekliyordu. Ancak o yüzde 90’a yakın kayıp yaşadı ve 0,1 seviyelerine düştü. Borsa tokenlerinin uzun vadede iyi getiri performansı göz önüne alındığında potansiyeli yüksek olsa da 2022 yılı ona şans getirmedi. Fakat kısa vadede bir toparlanma yaşanabilir. Peki hangi borsanın yerel tokeni yeniden yükseliş sinyalleri gönderiyor?

İçerik Rehberi

Cronos Coin

Cronos (CRO) daha önce Cryptocom (CRO) olarak biliniyordu ve Cronos ağının faaliyet geçirilmesiyle unvanı da değişti. Geçtiğimiz yıl yaptığı reklam anlaşmalarıyla büyük çıkış yakalayan Cryptocom borsasının tokeni bir zamanlar 1 dolar seviyelerini hedefliyordu. 2021 yılının 10 Kasım’ında bu hedefine oldukça yaklaştı ve 0,98 dolara kadar tırmandı. O günlerde CRO fiyatı henüz 0,5 dolarken potansiyel ralliye işaret etmiştik. Kar satışlarında acele eden yatırımcılar tam 10 ay önce %50 kazanç fırsatı elde etmişti.

Ancak bugün CRO fiyatı ATH seviyesinin %87,5 altında bulunuyor. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyar dolar ve bu onu en büyük 26’ncı kripto para yapıyor. Devam eden kripto para kışında büyük reklam harcamalarına ara veren ve işe alımlarını durduran Cryptocom eğer birkaç yıl sonra hayatta kalabilirse yerel kripto para biriminin daha iyi noktada olduğunu görebiliriz. Peki kısa vadede beklentiler neler?

CRO Coin Yorum

Son 24 saatte CRO Coin yükselen bir mum ile 0,1 dolarlık psikolojik destekten toparlandı. Son 4 aydaki ikinci dönüş bu bölgenin güçlü bir birikim seviyesi olduğunu doğruluyor. Ayrıca, bu iki yükseliş dönüşü ile ilgili olarak, günlük zaman çizelgesi grafiği bir çift dip formasyonunun oluşumunu gösteriyor. Bu yukarı yönlü dönüş paterni, fiyat boyun çizgisi direncini kırarsa, yükseliş rallisine kapı aralar.

Cronos fiyatı 50 günlük EMA’ya işlem hacmindeki artışla meydan okumak için 20 günlük EMA’nın üzerinde boğaları cezbetmeye çalışıyor. Satın alma baskısında ciddi bir artış var. Özellikle aşılan 0,11 dolarlık yerel direnç %35’lik kazanç potansiyeline işaret ediyor. Eğer yükseliş devam ederse CRO yatırımcıları 0,158 dolar ile 0,163 dolar arasında bir zirveye ulaşabilir.  Potansiyel rallinin nihai hedefi ise 0,2 dolar olacaktır.

Olumsuz senaryoda ise 0,1 dolara yeniden dönüş başlayabilir. Günlük RSI eğimindeki yükseliş ayrışması, çift dip formasyon ve toparlanma teorisi olasılığını destekliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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