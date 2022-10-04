Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bu Altcoin’in Yatırımcıları Yükselişe Hazır Olmalı!

Bu Altcoin’in Yatırımcıları Yükselişe Hazır Olmalı!

Teknik ve temel anlamda bu altcoin'in yatırımcıları en az yüzde 10'luk bir yükselişe hazır olmalı.
17:00
4 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Avalanche (AVAX) yatırımcıları, fiyat hareketinin bazı potansiyel pivot işaretleri göstermesinden dolayı bu hafta hafif bir yükseliş fırsatı ile karşı karşıya olabilirler. AVAX’ın Eylül ayının son iki haftasını aşağı yönlü fiyat hareketi ile tamamladığı göz önüne alındığında, son veriler yatırımcılar biraz rahatlama getirebilir.

AVAX Teknik Analizi

AVAX‘ın son dört haftadaki dezavantajı, Temmuz ayının başından bu yana kazanımlarının tamamını kaybetmesiyle ortaya çıktı. Söz konusu sert düşüş, AVAX’ın en az yüzde 10’a kadar bir rahatlama rallisine başlayabileceğine işaret ediyor. Altcoin, 2 Ekim’de 16,47 dolardaki lokal dip seviyesine dokundu ve kısa vadeli destek seviyesinden güç alarak toparlanmaya başladı. AVAX fiyatı, Temmuz başında bu aralıkta bir talep bölgesi oluşturmayı başardı. Aynı talep bölgesinin ikinci kez test edilişi Eylül ayının üçüncü haftasında oldu.

AVAX ayılarının talep bölgesinin yeniden test edildiği 3 Ekim’de teslim olarak yüzde 2,5’e yakın yükselişe izin vermeleri göz önüne alındığında talep bölgesinin hala çalıştığı söylenebilir. Bu şekilde fiyat, mevcut kısa vadeli dar aralığın tepe noktasına ulaşmak için yüzde 10’un üzerinde yükselebilir.

Yükselişin Diğer İşaretleri

Özellikle Avalanche’ın gelişimiyle ilgili olumlu bir duyuru, pivot sırasında yatırımcıların güveninin artmasına neden oldu. Ağın Banff aktivasyonu, AVAX’ın 3 Ekim’deki konumu göz önüne alındığında bir katalizör için potansiyel adaydı. Bununla birlikte yatırımcılar, altcoin‘in ağın geliştiricilerinin faaliyet düzeyine bağlı olarak uzun vadede kripto paraya olan organik talepte artış bekleyebilirler.

Avalanche ağının zincir üstü (on-chain) etkinliğine bakıldığında, ağın geliştirme aktivitesinin Eylül ayının sonundan beri bir miktar arttığı görülüyor. Metrikteki son üç gündeki artış, muhtemelen Banff aktivasyonundan kaynaklanıyor. Bu artış AVAX yatırımcıları için son derece pozitif bir değişim anlamına geliyor çünkü aynı metrik Eylül ağının çoğunluğunda aşağı yönde hareketler etti. Bu noktada yatırımcıların geliştirici aktivitesinin yüksek olduğu Blockchain ağlarını pozitif olarak değerlendirdiklerini de not etmek gerekiyor.

Benzer şekilde, AVAX’ı çevreleyen sosyal hacim de 3 Ekim’de oldukça yüksek oranda arttı. Bu metrik, altcoin’e daha fazla likidite çekme potansiyelime işaret ediyor oluşu ile oldukça önemli. Sosyal hacim AVAX’a olan ilginin yeniden arttığını gösterirken, NFT işlemleri organik talebin daha net bir resmini ortaya koyuyor. Ağın NFT işlem hacimleri metriği, önceki üç haftada gözlemlenen hacimlere göre son yedi günde yükseldi. NFT işlem hacminin son birkaç gündeki artışı, yükseliş ihtimalini destekleyen faktörler arasında yer alıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
İlgili Yazılar
Bu Coin’de İşlem Hacmi Yüzde 428 Arttı! Fiyat Daha Fazla Yükselecek Mi?
Bu Coin’de İşlem Hacmi Yüzde 428 Arttı! Fiyat Daha Fazla Yükselecek Mi?
Türk Yatırımcı Firari Terra CEO’sunu Terletti: Bir Adet Çikolata!
Türk Yatırımcı Firari Terra CEO’sunu Terletti: Bir Adet Çikolata!
Avax Son Dakika İncelemesi: Avax Fiyat Grafiği Ne Gösteriyor?
Avax Son Dakika İncelemesi: Avax Fiyat Grafiği Ne Gösteriyor?
Ne Ethereum! Ne SHIB! Eski Google CEO’su Bu Altcoin’i Yerlere Göklere Sığdıramadı
Ne Ethereum! Ne SHIB! Eski Google CEO’su Bu Altcoin’i Yerlere Göklere Sığdıramadı
Terra Classic’ten (LUNC) Fransız Devrimi: Artık Hiç Kimse Fransız Kalmıyor!
Terra Classic’ten (LUNC) Fransız Devrimi: Artık Hiç Kimse Fransız Kalmıyor!
GMX Coin Nasıl Alınır?
GMX Coin Nasıl Alınır?
Nam Salan Analistten İlginç Rippe (XRP) Yorumu: Ağlatacak!
Nam Salan Analistten İlginç Rippe (XRP) Yorumu: Ağlatacak!
Metaverse Coin’lerde Son Durum: CEEK, APE, MANA ve GALA
Metaverse Coin’lerde Son Durum: CEEK, APE, MANA ve GALA
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Güncel NFT Haberleri
Hugo Boss Web3 Dünyasında Söz Hakkı Sahibi Olmaya Kararlı! Metaverse Deneyimi Geliyor!
NFT Sanatçısı Beeple Bir Kez Daha Korsanların Hedefi Oldu: Discord Sunucuları Hacklendi!
NFT Gemisi İçin Tamam Mı Devam Mı? Su Alan Gemi Kurtulacak Mı?
NFT Piyasası Düşmeye Devam Ediyor; Maymun Koleksiyonları Yine Zirvede!
Bu NFT Tam 4.5 Milyon Dolar Değerinde! Peki Hangi Projeye Ait?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Dikkat! 2023’ün Parlayan Yıldızı Bu 5 DeFi Projesinden Biri Olabilir!
Circle’dan Stablecoin’i USDC için DeFi ve Web3 Hamlesi!
Finans Platformu Bankless “Yatırım Yapılmalı” Dediği 13 Altcoin’i ve 4 Sektörü Sıraladı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022