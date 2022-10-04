Teknik ve temel anlamda bu altcoin'in yatırımcıları en az yüzde 10'luk bir yükselişe hazır olmalı.

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Avalanche (AVAX) yatırımcıları, fiyat hareketinin bazı potansiyel pivot işaretleri göstermesinden dolayı bu hafta hafif bir yükseliş fırsatı ile karşı karşıya olabilirler. AVAX’ın Eylül ayının son iki haftasını aşağı yönlü fiyat hareketi ile tamamladığı göz önüne alındığında, son veriler yatırımcılar biraz rahatlama getirebilir.

AVAX Teknik Analizi

AVAX‘ın son dört haftadaki dezavantajı, Temmuz ayının başından bu yana kazanımlarının tamamını kaybetmesiyle ortaya çıktı. Söz konusu sert düşüş, AVAX’ın en az yüzde 10’a kadar bir rahatlama rallisine başlayabileceğine işaret ediyor. Altcoin, 2 Ekim’de 16,47 dolardaki lokal dip seviyesine dokundu ve kısa vadeli destek seviyesinden güç alarak toparlanmaya başladı. AVAX fiyatı, Temmuz başında bu aralıkta bir talep bölgesi oluşturmayı başardı. Aynı talep bölgesinin ikinci kez test edilişi Eylül ayının üçüncü haftasında oldu.

AVAX ayılarının talep bölgesinin yeniden test edildiği 3 Ekim’de teslim olarak yüzde 2,5’e yakın yükselişe izin vermeleri göz önüne alındığında talep bölgesinin hala çalıştığı söylenebilir. Bu şekilde fiyat, mevcut kısa vadeli dar aralığın tepe noktasına ulaşmak için yüzde 10’un üzerinde yükselebilir.

Yükselişin Diğer İşaretleri

Özellikle Avalanche’ın gelişimiyle ilgili olumlu bir duyuru, pivot sırasında yatırımcıların güveninin artmasına neden oldu. Ağın Banff aktivasyonu, AVAX’ın 3 Ekim’deki konumu göz önüne alındığında bir katalizör için potansiyel adaydı. Bununla birlikte yatırımcılar, altcoin‘in ağın geliştiricilerinin faaliyet düzeyine bağlı olarak uzun vadede kripto paraya olan organik talepte artış bekleyebilirler.

Avalanche ağının zincir üstü (on-chain) etkinliğine bakıldığında, ağın geliştirme aktivitesinin Eylül ayının sonundan beri bir miktar arttığı görülüyor. Metrikteki son üç gündeki artış, muhtemelen Banff aktivasyonundan kaynaklanıyor. Bu artış AVAX yatırımcıları için son derece pozitif bir değişim anlamına geliyor çünkü aynı metrik Eylül ağının çoğunluğunda aşağı yönde hareketler etti. Bu noktada yatırımcıların geliştirici aktivitesinin yüksek olduğu Blockchain ağlarını pozitif olarak değerlendirdiklerini de not etmek gerekiyor.

Benzer şekilde, AVAX’ı çevreleyen sosyal hacim de 3 Ekim’de oldukça yüksek oranda arttı. Bu metrik, altcoin’e daha fazla likidite çekme potansiyelime işaret ediyor oluşu ile oldukça önemli. Sosyal hacim AVAX’a olan ilginin yeniden arttığını gösterirken, NFT işlemleri organik talebin daha net bir resmini ortaya koyuyor. Ağın NFT işlem hacimleri metriği, önceki üç haftada gözlemlenen hacimlere göre son yedi günde yükseldi. NFT işlem hacminin son birkaç gündeki artışı, yükseliş ihtimalini destekleyen faktörler arasında yer alıyor.