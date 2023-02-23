Şubat ayının başında dikkat çeken bir ralli yapan The Graph'ın (GRT) fiyatı yaklaşık 0,21 dolar tepesine ulaşmasının ardından düzeltme aşamasına girdi. GRT için sırada ne var, gelin daha yakından bakalım.

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Şubat ayının başında dikkat çeken bir ralli yapan The Graph‘ın (GRT) fiyatı yaklaşık 0,21 dolar tepesine ulaşmasının ardından düzeltme aşamasına girdi. Devam eden geri çekilme popüler altcoin’in fiyatının denge bulmasına ve yükseliş momentumunu yenilemesi bakımından önemli olarak değerlendiriliyor. Peki GRT için sırada ne var, gelin daha yakından bakalım.

Teknik The Graph’ta Düşüşe İşaret Ediyor

Yuvarlanan dip modeli olarak adlandırılan ünlü bir yükseliş modelinin ve Yapay Zeka (AI) teknolojisiyle ilişkili altcoin’lerin artan popülaritesinin etkisi altında, The Graph fiyatı Şubat ayının ilk haftasında önemli bir çıkış yaptı.

GRT fiyatı 1 Şubat’ın en düşük seviyesinden (0,888) yüzde 150 yükseldi ve son 9 ayın en yüksek seviyesi olan 0,232 dolara kadar çıktı. Her nasılsa, alıcılar altcoin’in fiyatını 0,21 dolardaki direncin üzerinde tutmayı başaramadılar ve fiyat hızla geri çekildi. Bu geri çekilmenin ardından ortaya çıkan fiyat düzeltmesi, altcoin’i 0,148 dolarlık yerel desteğe itti ve fiyat sürdürülebilirliğini daha yüksek seviyede kontrol edilmesini sağladı.

Bu yazının hazırlandığı sırada GRT‘nin fiyatı gün içinde yüzde 3 yükselişle 0,1699 seviyesinde işlem görüyor. Ayrıca, alıcılar hala yükseliş momentumunu geri kazanmaya çalıştığı için altcoin’in fiyatının yatay bir seyir izlediği görülüyor. Satış baskısının devam etmesi halinde alıcıların yükseliş trendini devam ettirebilmeleri için fiyatı 0,148 dolar ve 0,13 dolardaki desteklerin üzerinde tutması gerekiyor. Öte yandan, 0,185 dolar ve 0,21 dolar dirençlerinin kırılması yükseliş trendinin devam etmesi bakımından onay sunacak önemli kilometre taşları olacak olsa da teknik, bu iki senaryoda düşüşün ağır bastığını gösteriyor.

GRT İçin Teknik Göstergeler Ne Diyor?

The Graph‘ın orta çizginin üzerinde yatay hareket eden günlükteki Göreceli Güç Endeksi (RSI), piyasa duyarlılığının yükselişte kaldığını gösteriyor. 0,1483 dolar seviyesine yakın hareket eden 20 günlük EMA ve 0,13 dolar seviyesine yakın hareket eden 50 günlük EMA, bu seviyelerin destek gücünü artırıyor.