Bitcoin ve diğerleri değil, en büyük korelasyonu altcoin paylaşıyor. Detaylar haberimizde.

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Kripto para piyasalarının hisse senetleriyle uzun süredir uyumlu hareket ettiğini biliyoruz. Ancak bu altcoin daha büyük bir korelasyon paylaşıyor. ABD borsalarında işlem gören ve kripto paralarla direkt veya dolaylı bağlantısı olan hisse senetleri bulunuyor. Bununla birlikte kripto paralar hisse senetleri gibi risk piyasaları sınıfına giriyor. Peki S&P 500 ile hangi altcoin daha uyumlu hareket ediyor?

Ethereum (ETH)

Geçen hafta boyunca, Bitcoin (BTC) ve daha geniş kripto piyasası satış baskısı yaşadı. Bu baskı önümüzdeki ay FED’in açıklayacağı faiz kararıyla bağlantılıdır. ETH fiyatı, çok beklenen Merge yükseltmesinden önce yükseldi, üstelik ABD hisse senedi endeksi ile daha büyük bir korelasyon gösterdi.

Santiment konuyla ilgili şunları söyledi;

“Hem Ethereum hem de SP500, ağustos ortasında Mayıs seviyelerine geri dönmeyi başardı. Ancak Bitcoin geride kaldı.”

Bu durum borsadaki daha büyük bir çöküş dalgasıyla ETH fiyatının önemli ölçüde eriyebileceğini de gösteriyor. Ortaya çıkan yüksek korelasyonun diğer bir sebebi ise Ethereum fiyatının stETH ve Celsius FUD’u sebebiyle önceki aylarda aşırı satılmasıdır. Yatırımcılar fiyatın 2.000 dolar altında çok büyük bir dip yapmasını beklemiyordu ancak stETH’nin 1 ETH sabitliğinden ayrılmasıyla yatırımcılar aşırı satışları tetikledi.

Ethereum Merge Ne Zaman?

ETH fiyatındaki son artışla birlikte, Ethereum 2.0 Beacon Chain ile stake edilen toplam ETH sayısı artık normal bir seviyeye ulaştı. Glassnode konuyla ilgili “ETH mevduatlarının sayısı şu anda istikrarlı ancak günlük 220 mevduat gibi makro bir düşük seviyede. Bu, yatırımcıların Eylül ayı ortasında yapılması planlanan başarılı bir Birleşmeyi bekledikleri için istikrarlı bir birikim modeline ulaştığını gösteriyor” açıklamasını yaptı.

Tüm kripto para yatırımcıları önümüzdeki ay yapılacak olan Merge yükseltmesine odaklandı. Dün iki Ethereum istemcisi Go Ethereum ve Nethermind, Mainnet Merge güncellemelerinde hatalar buldu. Ancak, Ethereum geliştiricilerinin kontrolünde süreç devam ediyor ve herhangi bir gecikme yaşanmayacağı taahhüt ediliyor.

On-chain analitik firması Santiment’e göre, kripto para yatırımcıları Bitcoin’e olan ilgilerini kaybediyor ve bu nedenle odaklarını altcoinlere kaydırıyor. Santiment yorumu aşağıdaki gibiydi.