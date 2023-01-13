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  •   Bu Altcoin Ralliye Hazırlanıyor! Justin Sun’ın Yeni Elması!

Bu Altcoin Ralliye Hazırlanıyor! Justin Sun’ın Yeni Elması!

Ünlü kripto para milyaderinin yeni elmas altcoini yakında ralliye başlayabilir.
19:35
13 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında Do Kwon veya SBF tartışılmazken Justin Sun vardı ve bu boşluğu o dolduruyordu. Kripto dünyasının en tartışmalı isimlerinden olan Sun, 2022 yılında gizli biçimde Huobi borsasının hakim ortağı oldu. Ardından yönetim kuruluna girdi ve şimdi de ipleri eline aldı. Artık Sun’ın gösterdiği hedefe doğru giden bir Huobi var.

Huobi Token (HT) Alınır Mı?

Sun, kriptonun en tartışmalı isimlerinden biri olsa da her seferinde dört ayağının üstüne düşmeyi başardı. Huobi borsasını da zor bir durumdayken devraldı ve ardından kripto para piyasaları büyük bir çöküş yaşadı. Bundan sonra Huobi özelinde daha fazla Fud gördük. Pi Token listelemesi kabul edilemezdi. Ancak Sun, en güçlü kripto para milyarderleri arasında yer aldığı için kendi servetinin bir kısmını Huobi emir defterine koydu. Milyonlarca dolarlık alım duvarıyla fiyatın daha büyük bir düşüş yaşamasını engelledi.

Şimdi, Bitcoin fiyatı önemli ölçüde yükseldi ve muhtemelen ilerleyen saatlerde 20.000 dolar seviyesini test edecek. Ancak Huobi Token son piyasa toparlanmasında kendisinden beklenen performansı göstermedi. Yani Sun’ın da potansiyel desteğiyle, aynı zamanda iyi bir reklam için HT Token fiyatının ilerleyen saatlerde yükseliş yaşadığını görebiliriz. Elbette riskli bir varlık olduğundan dolayı stop noktanızı doğru belirleyerek zarar kesmeniz menfaatinize olabilir.

Huobi Token Fiyatı

HT, tıpkı diğer altcoinler gibi yeni yılın başında bir dalgalanma yaşadı. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 5 dolar seviyesinde bulunuyor. Düşüş trendi çizgisinin üzerinde teyit edilmiş bir kapanış yapması beklenen HT Token için ilerleyen saatlerde görünüm pozitif. Elbette Bitcoin’in aylardır short pozisyonlarda para basan traderlara verdiği ders erken bitmez ve BTC fiyatı düşmezse.

HT, 21 Kasım ve 25 Kasım 2022 tarihleri arasında önemli bir kazanç elde ettikten artan FUD’ın ortasında devam eden bir düşüş trendine girdi. Aralık 2022 ortasından Ocak 2023 başına kadar HT Token 5,0463 ila 5,4595 dolar arasında konsolide oldu. Kritik 4,6110 dolar desteği Justin Sun tarafından tutuldu ve FUD ateşi azaldıkça fiyat da sakinleşti. Son olarak düşen trend üzerinde kapanışın teyidiyle Bitcoin’in tersin yönde hareket etmediği senaryoda 5,48 ve 5,9 dolara doğru bir hareket görebiliriz.

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