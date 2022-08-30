Kripto para piyasasında, piyasa değeri bakımından 30. en büyük kripto para birimi ile ilgili sinyaller oldukça karışık gibi görünüyor.

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Ay başından bu yana %17 düşüşle Algorand (ALGO), bu ay çift haneli fiyat düşüşleri kaydeden kripto varlıkları arasında katıldı. Ancak kripto para biriminin değerinin düşmesin rağmen Algorand ekosisteminde geçtiğimiz günlerde önemli gelişmeler yaşandı.

Algorand Gelişmeleri

Geliştirici portalından alınan verilere göre, Algorand’daki toplam adres sayısı 27.769.031 olarak seviyesinde bulunuyor ve son 30 günde ağdaki adreslerin %5 arttığı görülüyor. Ayrıca, ağda barındırılan değiştirilebilir ve nakde çevrilemez toplam Algorand Standart Varlıklarının değeri son 30 günde %1 arttı.

Bununla birlikte, ekosistemindeki bu artışlara rağmen, son 30 güne ağda tamamlanan işlem sayısında bir düşüş damgasını vurdu. Yazının yayına hazırlandığı sırada gerçekleştirilen 1.074.114 işlemle, incelenen dönemde %3’lük bir düşüş kaydedildi.

Algorand Fiyatı

2 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 30. kripto para konumunda bulunan ALGO, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,28 doların %91,30 oranında altında işlem görüyor. Mevcut piyasa durumuyla birlikte, yatırımcıların ALGO’da bir satış baskısı oluşturduğu görülüyor ve bu durum günlük grafiklere de yansıyor.

Buna ek olarak yazının yayına hazırlandığı an itibari ile kripto para biriminin Para Akışı Endeksi (MFI) 17’de bulunuyor ve bu da aşırı satım bölgesinde olunduğunu gösteriyor. Ayrıca bir düşüş trendine yakalanan ALGO’nun Göreceli Güç Endeksi (RSI) yazının yazıldığı sırada 35 idi.

Analistlere göre yukarı yönlü bir düzeltme genellikle bu düşüşleri takip etse de, bunun beklentisiyle alım satım, merkez hattının altındaki Chaikin Para Akışının (CMF) dinamik çizgisiyle riskli olabilir. Bu, satış baskısının hala yüksek olduğunu gösteriyor.

İlginç bir şekilde, son 30 gün içinde ALGO coinin fiyatındaki sürekli düşüşe rağmen, aynı dönemde coin ile etkileşime giren günlük yeni adresler ve günlük aktif adresler yükseldi. Son yedi gün içinde ALGO ağındaki yeni adresler %830.47 arttı. Ayrıca aynı dönemde ALGO coin işlemi yapan günlük aktif adres sayısı da %251,50 arttı.