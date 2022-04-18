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Bu Altcoin Hacklendi! Fiyat Neredeyse Sıfıra Düştü

Bir bilgisayar korsanı, Ethereum tabanlı stabilcoin projesine saldırdı ve yaklaşık 80 milyon dolar değerinde kripto para birimi çaldı.
10:10
18 Nisan 2022
Bu Altcoin Hacklendi! Fiyat Neredeyse Sıfıra Düştü
Yazar: Emre Aydıner

Kripto para piyasası her ne kadar gelişmeye ve büyümeye devam etse de bu sektörde her gün yüzlerce hack saldırıları, rugpull vakaları ve buna benzer olaylar yaşanıyor.

Bugün ise yaşanan bu olaylara bir yenisi daha eklendi. Bir bilgisayar korsanı, bu altcoin‘i hack’leyerek yaklaşık olarak 80 milyon dolar değerinde kripto para birimi çalarken altcoin fiyatında sert bir düşüşe neden oldu.

İşte detaylar…

Hacker, 80 Milyon Dolar Değerinde Kripto Para Çaldı

Blockchain güvenlik firması PeckShield‘in gün içerisinde yaptığı bir duyuruya göre, Ethereum tabanlı bir stabilcoin protokolü olan Beanstalk, kötü niyetli kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan, 80 milyon dolardan fazla çeşitli kripto para birimi çalarak kayıplara karıştı.

PeckShield siber güvenlik sağlayıcısı, yayınladığı bir dizi tweet’te bilgisayar korsanının bol miktarda BEAN token’ı satın almak için bir flash kredi saldırısı kullanmış olabileceğini belirtti.

Bununla birlikte hacker’ın daha sonrasında sınırsız sayıda token basmak için sahte bir BIP-18 yarattığı belirtildi.

Yaşanan bu olayın ardından bilgisayar korsanı, Ethereum blok zincirinin üzerinde çalışan merkezi olmayan, gözetimsiz bir gizlilik çözümü olan Tornano Cash‘e yaklaşık 30 milyon dolar taşımayı başardı.

Fiyat %80’in Üzerinde Düştü

Bugün yaşanan hack saldırısının hemen ardından dolara sabitlenmiş kripto para birimi Beanstalk‘ın (BEAN) fiyatında sert bir düşüş kaydedildi. Öyle ki fiyat 1 dolardan hızlı bir düşüş başlatarak 0.06 dolar seviyelerine kadar geriledi.

CoinGecko’dan elde edilen verilere göre Beanstalk (BEAN) stablecoin’i, saldırının ardından neredeyse sıfıra yaklaştı.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla Beanstalk (BEAN), CoinGecko’dan alınan verilere göre son 24 saatte %72.6’lık bir düşüşle 0.2816 dolar seviyesinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

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