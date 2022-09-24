Okuma Süresi: 2 Dakika

Solana (SOL) fiyatı, psikolojik bir seviye olan 30 dolardan ikili dip formasyonu ile yukarı yönlü bir hareketin sinyalini veriyor. Bununla birlikte, düşen 50 günlük EMA, 38 dolar seviyesinin geçilmesi önünde bariyer görevi görüyor. SOL fiyatı için sırada ne var? Güncel fiyatlardan yüzde 45’in üzerinde yükseliş mümkün mü? Gelin daha yakından bakalım.

Solana Fiyat Analizi

Son birkaç haftada aşağı yönde hareket eden SOL/USDT paritesi, fiyatın 30 dolara kadar gerilemesiyle bir miktar toparlanmış durumda. Fiyattaki düzeltme, Temmuz ayında görülen toparlanma rallisini baltalayan ve yüzde 20 düşüşe neden olan 100 günlük EMA’nın geçilememesiyle gerçekleşti. Bununla birlikte, fiyattaki düşüş psikolojik bir destek seviyesi olan 30 doların gelmesiyle sona ermiş gibi görünüyor. Yazım sırasında 33,66 dolardan işlem gören SOL, bir süredir 30 dolar ila 38 dolar arasında konsolide oluyor.

SOL fiyatı için en güçlü yükseliş göstergesi, trendin tersine döndüğünü işaret eden bir tersine dönüş modeli olan ikili dipten geliyor. Konsolidasyon aralığının tepe noktası olan 38 dolar, yükselişin önündeki en büyük engel olsa da altcoin‘in fiyat son 24 saatte yüzde 7,5’e yakın yükselerek o engele doğru yaklaşıyor. Bu nedenle iyimser swing trader’lar mevcut fiyatlardan alım yaparak kısa vadede 38 dolara doğru gelebilecek potansiyel bir yükselişi değerlendirebilir. Bununla birlikte, 38 doların aşılmasını sağlayacak güçlü bir çıkışla fiyat 47 dolara kadar, yani güncel fiyatlarla yüzde 45’in üzerinde yükselebilir. Öte yandan fiyat 35-37 dolar aralığına denk gelen 50 günlük EMA’yı geçemeyecek olursa ikili dip modeli geçersiz olacak ve 30 dolara ve hatta 25 dolara doğru bir ciddi düşüş yaşanabilir.

SOL’un önündeki dirençler sırasıyla 38 dolar ve 47,2 dolarda. Solana fiyatı için kritik destek seviyeleri ise 30 ve 25 dolar seviyesinde.

SOL için Teknik Göstergeler Ne Diyor?

Yükselen RSI, Solana‘da yükseliş trendine işaret ederek düşüşün sona ermiş olabileceği teorisini destekleyerek orta çizginin üzerine çıkmaya çalıştığı görülüyor. Bununla birlikte, RSI’nın orta vadedeki yatay seyri, fiyatın yükselmesine dönük beklentide yatırımcıların kafasının karışık olduğuna işaret ediyor. Öte yandan son derece önemli olan günlük EMA’lardaki düşüş, 50 günlük EMA’nın toparlanma rallisi karşısında direnç görevi görebileceğine ve düşüşün devam edebileceğini gösteriyor.