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Kripto para yatırımcıları anlaşılan o ki 2023 yılında çok ilginç haberler görecek ve bu son derece güzel bir şey. Grayscale tarafından biriktirilen ve satılmaya başlanmasıyla ciddi düşüşler yaşayan bir altcoin gerçekten uzaya gideceğini açıkladı. Eğer geleceğin teknolojisinden bahsediyorsak bu kripto paranın yaptığı şey tarihi dönüm noktası olabilir.

Filecoin (FIL)

Filecoin ağını kontrol eden yönetim kuruluşu Filecoin Vakfı, bugün yaptığı açıklamada, bu yıl uzayda merkezi olmayan bir dosya sistemi başlatma planıyla ilerlediğini duyurdu. Duyuruda, Filecoin Vakfı’nın gezegenler arası dosya sistemini (IPFS) uzayda bir Lockheed Martin uydusunda konuşlandıracağı belirtildi. Bu, uzay endüstrisi için merkezi olmayan bir dosya depolama sistemi tasarlamak üzere Filecoin ve ABD havacılık teknoloji firması arasında daha önce yapılan bir ortaklığın devamı niteliğinde.

Filecoin Vakfı Başkanı Marta Belcher duyuruda şunları söyledi;

“IPFS ile verilerin her tıklamada Dünya’dan gidip gelmesine gerek kalmıyor.”

Haberle birlikte FIL Coin fiyatı 4,49 dolardan 4,83 doların üzerine kadar çıktı. Popüler kripto para güne Bitcoin karşısında %3 yükselişle devam ediyor.

Filecoin (FIL) Uzaya Gidiyor

İlk fırlatma teknolojinin bir gösterimi olacak. Lockheed Martin’in uzay aracı yörüngeye oturduktan sonra testi gerçekleştirecek. Bu test, uzayda merkezi olmayan depolama için kullanım durumlarını değerlendirmek için kullanılacak. Özellikle IPFS kullanılarak uzaydan yere iletişimin uygulanabilirliğine odaklanılacak. IPFS eşler arası bir dosya depolama ve paylaşım sistemidir. Protokol, her bir içerik parçası için benzersiz tanımlayıcılar kullanır. Düğümler eşlerine bağlanır ve bu tanımlayıcıları kendi aralarında paylaşabilirler.

İnternetin merkezi veri depolama sisteminden farklı olarak Filecoin ekibi depolamanın merkeziyetten uzaklaştırılması üzerine çalışıyor. Eğer Web3 geleceğinden söz ediyorsak Filecoin tarafından atılan bu adımın ve devamındaki geliştirilmelerin yakından izlenmesi gerekiyor. Filecoin şimdilik en büyük 50 kripto para arasında 33’üncü sırada bulunuyor. Piyasa değeri ise 1,7 milyar doların üzerindedir. FIL Coin, Aralık ayında yapılan Grayscale satışlarının ortasında 3 doların altına kadar ani bir düşüş yaşamıştı. Ancak sonrasında benzer bir hızda toparlanmayı başardı.