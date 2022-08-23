Kripto para piyasası yerinde sayarken, yatırımcılar bir sonraki boğa koşusu için dipten alımlara devam ediyor.

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Kripto para piyasası yerinde sayarken, yatırımcılar bir sonraki boğa koşusu için dipten alımlara devam ediyor.

Rekor: Ethereum Birikimi, Binance’ta Zirve Yaptı

Bellatrix yükseltmesini başlatan bir güncellemenin yayınlanmasıyla birlikte, yatırımcılar giderek daha fazla Ethereum satın almaya başladı. İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’den alınan veriler, Ethereum’un şu anda en çok aranan kripto para birimi olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar, son zamanlardaki yükselişe rağmen Bitcoin yerine Ethereum’a öncelik veriyor. Veri platformu Crypto Compare’den alınan rakamlara göre, Binance’de Ethereum alımı yıllık rekorları kırıyor. Binance’deki ETH çiftlerine yönelik ilgiye bakıldığında, ETH yatırımcıların odak noktası haline geldi. Binance’de BTC/USDT ve ETH/USDT için açık pozisyon şimdi %56,4 civarında. Ayrıca, ETH birikimi bu yıl 2,26 milyar dolarla en yüksek seviyesine ulaştı. ETH/USDT çifti için toplam açık pozisyon, yılın en yüksek seviyesi olan 2.26 milyar dolara ulaştı.

Ethereum ve yaklaşan Birleştirme güncellemesi nedeniyle ortaya çıkan heyecana rağmen, ETH fiyatı son birkaç gün içinde önemli ölçüde düştü. Cuma günü 1.900 doların altında işlem gören ETH, 1.600 doların altına düştü. CoinGecko’ya göre, Ethereum fiyatı son 24 saatte % 2 artışla an itibariyle 1,604 dolardan işlem görüyor. Haftalık bazda, ETH %18 oranında değer kaybetti. Bu arada geliştiriciler, 15 Eylül’de Ethereum ağındaki son ana ağa hazırlanıyorlar. Ana ağ kullanıcılarının Bellatrix güncellemesinden önce v22.8.1’e yükseltmeleri gerektiğini söylediler. Bu kritik aşama, Birleştirme için önemli yapılandırmaları içeriyor. 18 Ağustos’taki bir Ethereum Çekirdek Geliştiricileri toplantısında ekip, 15 Eylül için Birleştirme programını onayladı.

Birleştirme, ETH Fiyatını Nasıl Etkiler?

Ethereum Geliştiricisi Vitalik Buterin daha önce Birleşmenin kesin tarihinin hash oranına bağlı olacağını söyledi. Yönetici, ‘Ethereum Mainnet, iş kanıtı (PoW) ile hisse kanıtı (PoS) konsensüsüne geçiş için Beacon zinciri ile birleşmeye hazır’ ifadesini kullandı. Geliştiriciler daha önce geçici Birleştirme tarihinin 19 Eylül civarında olacağını tahmin etmişti.

Tahmini tarihi, hash oranı beklentisine bağlı olarak yalnızca birkaç gün önce revize edildi. Uzmanlara göre, ETH fiyatı güncelleme sayesinde ivme kazanabilir. Ancak, Bitcoin ve ETH’nin ayı piyasasında iyi haberlere tepkisi kısa soluklu oluyor. Dolayısıyla, makroekonomik şartların değişmesi büyüm önem teşkil ediyor.