Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasında son derece iyi performans göstermesiyle tanınan ve herkesin izlediği ticaret robotu olan Real Vision Bot, devam eden ayı piyasasının ortasında en yeni kripto para portföyünü paylaştı.

Botun Seçtiği Altcoin’ler

Real Vision Bot her hafta, bir “ortak akıl” konsensüsü oluşturan algoritmik portföy değerlendirmelerini derlemek için anketler yapıyor. Botun sağladığı son veriler, yatırımcıların Ethereum‘u (ETH) güçlü bir şekilde tercih ettiğini ve piyasa katılımcılarının çoğunluğunun portföylerini ETH ile ağırlıklandırmak için oy kullandığını ortaya koyuyor. İkinci sırada, Ethereum ağının ölçeklendirilmesine yardımcı olmak için tasarlanmış önde gelen Layer 2 ekosistemi olan Polygon (MATIC) yer alıyor. MATIC’i en büyük kripto para Bitcoin (BTC) takip ediyor.

Bitcoin’i piyasa değeri ile en büyük stablecoin’lerden biri olan USD Coin (USDC) takip ederken onu en güçlü Ethereum rakiplerinden biri olarak gösterilen Avalanche (AVAX) ve Blockchain ekosistemi Cosmos (ATOM) izliyor. Bu iki altcoin’i ise birlikte çalışabilirlik Blockchain’i Polkadot (DOT) takip ediyor.

Tüm bunlarla birlikte Real Vision Bot’un oluşturduğu kripto para portföyü için yaptığı altcoin seçimlerine bakıldığında algoritma tabanlı botun ilk kez MATIC‘e ağırlık verdiği, portföyünün yüzde 35,1’ini ona ayırdığı görülüyor. MATIC’i yüzde 29,4 ile ETH, yüzde 7,5 ile QNT, yüzde 4,13 ile LINK, yüzde 3,62 ile BNB, yüzde 3,1 ile CHZ, yüzde 2,58 ile SUSHI, yüzde 2,07 ile XRP ve yüzde 2,07 ile LTC takip ediyor.

Real Vision Bot’u Hakkında

Real Vision Bot, nicelik analisti Moritz Seibert ve istatistikçi Moritz Heiden tarafından birlikte geliştirilmiştir ve gösterdiği performansla herkes tarafından takip ediliyor. Bot, algoritmik portföy değerlendirmeleri sunmak için anketler düzenliyor ve bu anketlerin sonuçlarına göre derleme yapıyor.

Real Vision’ın kurucusu ve makro gurusu Raoul Pal, botun geçmiş performansını “şaşırtıcı” olarak nitelendirdi. Eski Goldman Sachs yöneticisi, botun piyasadaki en iyi 20 kripto paranın toplamından yüzde 20’den fazla daha iyi performans gösterdiğini savunuyor.