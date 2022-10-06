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Bu 3 Altcoin’e Dikkat: Analistlerin Radarındalar!

Analistler son dönemlerde aşama kaydeden ve kripto kışında dahi kazanç getirebileceğini düşündükleri altcoin’leri paylaşmaya devam ediyor.
17:21
6 Ekim 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Analistler son dönemlerde aşama kaydeden ve kripto kışında dahi kazanç getirebileceğini düşündükleri altcoin’leri yatırımcılar ile paylaşmaya devam ediyor. Analistlerin takip ettiklerini altcoin’ler arasında Algorand (ALGO), Chainlink (LINK) ve Ripple (XRP) olduğunu görüyoruz.

Algorand (ALGO)

Ödüllü MIT profesörü Silvio Micali tarafından kurulan bir proof of stake Katman 1 blok zinciri olan Algorand, son 30 gün içinde %12 artışla dikkatleri üzerine çekti. Algorand’in enerji bakımından dünyanın en yeşil blockchain’lerinden biri olarak görülmesi ise ilgiyi tetikliyor olabilir. Buna ek olarak, Algorand blok zinciri Eylül ayında bir hız ve performans yükseltmesi gerçekleştirerek işlem işleme hızını saniyede 1.200’den 6.000 işleme çıkardı. ALGO yazının kaleme alındığı sırada 0,35 dolardan işlem görüyor.

Bunlara ek olarak Algorand hakkında yatırımcıyı heyecanlandıran durumun, 2022 FIFA Dünya Kupası ile resmi ortaklığı olduğu ifade ediliyor. Algorand, FIFA ile koordineli olarak, futbol NFT’leri için bir NFT pazaryeri başlattı. Dünya Kupası’nın Kasım ayındaki başlangıcı yaklaşırken, Algorand’ın daha da fazla dikkat çekeceği düşünülüyor.

Chainlink (LINK)

Son 30 gün içinde %8 artışla dikkat çeken Chainlink, merkezi olmayan bir blockchain oracle ağı olarak tanımlanabilir. Yani Chainlink, gerçek dünyadan veri alıyor ve diğer blok zincirlerle güvenli bir şekilde bu verileri paylaşıyor. Resmi lansmanı 2017 yılına kadar uzanırken, Chainlink uzman isimlere göre geç bir rönesans yaşıyor. Örneğin, Chainlink kısa süre önce NFT koleksiyonları için fiyatlandırma beslemeleri sunmak üzere Coinbase ile ortaklık kurdu. Bu, gerçek zamanlı NFT endeksleri ve NFT’leri krediler için teminat olarak kullanan yeni NFT kredi protokolleri gibi tekliflere kapı açıyor. LINK yazının kaleme alındığı sırada 7,87 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan Chainlink’in gelecekte nereye gideceğine dair daha büyük bir resim çizen Chainlink’in kurucusu Sergey Nazarov, kısa süre önce vizyonunun Chainlink’in “Web3’ün AWS’si” olmak olduğunu söyledi. Bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için Chainlink şu anda eski Google CEO’su Eric Schmidt ile stratejik danışman olarak çalışıyor.

Ripple (XRP)

Son 30 günde %45 artan XRP, Ripple ödeme ve ödeme ağının tokenı. Ripple, ortaya çıktığı ilk günden bu yana sıfıra yakın işlem maliyetleriyle sınır ötesi ödeme yeteneği nedeniyle övgü kazandı. Son zamanlarda ise XRP ile ilgili en büyük sorunun SEC ile dava süreci olduğu ifade edilebilir. Dava, 2020’den beri XRP üzerinde baskı oluşturuyor ve bu da uzmanlara göre kriptonun gelecekteki fiyatına yapay bir sınır koyuyor. XRP yazının yayına hazırlandığı sırada 0,49 dolardan işlem görüyor.

Uzman isimlere göre ise son gelişmeler en yılsonuna kadar ya da 2023 yılı başında davanın çözüleceğini gösteriyor. Davanın çözülmesi ile ise XRP’de yukarı yönlü hareketlerin görülebileceği düşünülüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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