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2022 yılının artık son günlerindeyiz ancak FUD kripto ekosisteminin yakasını halen bırakmıyor. Bugün resmen duyurdular. Olay aslında aralık ayı başında yaşanmış ve kayıplar neyse ki sınırlı. Ancak BTCCOM madencilik havuzu için ciddi itibar kaybına neden olacak bir gelişme. Peki kötü haber neydi, Çin neden devreye girdi?

Madenciler Hacklendi

BIT Mining Limited tarafından yönetilen BTCCOM madencilik havuzu 3 Aralık 2022 tarihinde kendilerine bir siber saldırı yapıldığını açıkladı. Siber saldırıda, madencilik havuzunun müşterilerine ait yaklaşık 700 bin dolar değerinde çalındı. Şirketin kendi kaybı ise 2,3 milyon dolar oldu. Şirket bu olayı Çin’in Shenzhen kentindeki kolluk kuvvetlerine bildirdi ve çalınma riski bulunan varlıklar güvence altına alındı. 23 Aralık 2022 tarihinde yetkililer bir soruşturma başlatmış olsa da saldırganların elinde bu kripto paraların kurtarılmasına pek ihtimal verilmiyor.

Bu siber saldırının keşfedilmesinin ardından şirket herhangi bir kesinti yaşamadı ve müşteri varlıklarının güvende olduğunu açıkladı. Bununla birlikte siber güvenlik noktasında ek önlemler alındı. Faaliyet alanı kripto para madenciliği, madencilik havuzu, veri merkezi işletimi ve madencilik cihazı üretimi (Bee Computing) olan BIT Mining Limited aynı zamanda BTCCOM madencilik havuzunun da sahibidir.

Kripto ve Hack

2022 yılında önceki yıla göre daha fazla kripto odaklı siber saldırı gördük. Yılın son ayında da Avalanche ve Solana ekosistemindeki DeFi platformları Hacklendi. Bunlar dışında 2022 yılında neredeyse her hafta ciddi bir saldırı olduğunu gördük. Milyarlarca dolarlık kayba neden olan bu saldırıların en büyüğü olan Ronin köprü saldırısı Kuzey Kore devletine bağlı Lazarus grubu tarafından yapıldı. ABD hükümeti siber saldırganların yaygın olarak Tornado Cash üzerinden izlerini kaybettirdiğini söyleyerek platformu yasakladı. OFAC tarafından birçok cüzdan da yasak listesine dahil edildi.

Umarız önümüzdeki yıl daha az kaybın yaşandığı, saldırılardan uzak ve yeşil bir yıl olur. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 16.800 doların üzerinde bulunuyor. BTC piyasa hakimiyeti ise yılın son günlerinde %40’ın üzerine tırmandı. Bu haftanın noel tatili nedeniyle daha sakin geçmesi ve yılın daha büyük bir yıkım yaşanmadan bitirilmesi umuluyor.